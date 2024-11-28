عرض سعودي لمصطفى شوبير.. وهذا موقف الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، وصول عرض احتراف خارجي إلى مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب حتحوت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "عرض سعودي لمصطفى شوبير، اللاعب يرحب مبدئيا، رغبةً في مشاركات أكبر من أجل المنتخب، وكولر يرفض".

ولعب مصطفى شوبير 41 مباراة مع النادي الأهلي، حافظ على نظافة شباكه في 24 مباراة، واستقبل 24 هدفا.