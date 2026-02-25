مباريات الأمس
بـ654 مباراة.. لاعب برايتون يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

كتب : هند عواد

12:35 م 25/02/2026
دخل الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب وسط نادي برايتون، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكرمت موسوعة جينيس الأسطورة الإنجليزية جيمس ميلنر، خلال وجوده في تدريبات برايتون، بعدما أصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي، بـ654 مباراة.

وتجاوز جيمس ميلنر، الرقم المسجل باسم جاريث باري الذي لعب 653 مباراة.

ولعب ميلنر صاحب الـ40 عاما مبارياته مع الفرق التالية:

230 مباراة مع ليفربول

147 مباراة مع مانشستر سيتي

100 مباراة مع أستون فيلا

94 مباراة مع نيوكاسل

48 مباراة مع ليدز يونايتد

35 مباراة مع برايتون

