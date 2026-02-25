بـ654 مباراة.. لاعب برايتون يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية
دخل الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب وسط نادي برايتون، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكرمت موسوعة جينيس الأسطورة الإنجليزية جيمس ميلنر، خلال وجوده في تدريبات برايتون، بعدما أصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي، بـ654 مباراة.
وتجاوز جيمس ميلنر، الرقم المسجل باسم جاريث باري الذي لعب 653 مباراة.
ولعب ميلنر صاحب الـ40 عاما مبارياته مع الفرق التالية:
230 مباراة مع ليفربول
147 مباراة مع مانشستر سيتي
100 مباراة مع أستون فيلا
94 مباراة مع نيوكاسل
48 مباراة مع ليدز يونايتد
35 مباراة مع برايتون
