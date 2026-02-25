مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

أول تعليق من رئيس الاتحاد الدولي على أحداث المكسيك قبل المونديال

كتب : محمد خيري

01:10 م 25/02/2026
    قرعة كأس العالم 2026
    كأس العالم 2026
    كأس العالم 2026

حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على طمأنة عشاق اللعبة حول العالم بشأن مستقبل بطولة كأس العالم 2026، في ظل الأحداث الأمنية التي شهدتها المكسيك مؤخرًا.

وتستضيف المكسيك البطولة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

تصريحات مطمئنة

وجاءت تصريحات إنفانتينو على هامش تواجده في كولومبيا، حيث نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تأكيده أن الأوضاع مستقرة، قائلًا: "الوضع هادئ جدًا، وكل شيء على ما يرام.. كأس العالم 2026 ستكون بطولة رائعة".

وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير عن أعمال عنف شهدتها مدينة جوادالاخارا، على خلفية صراعات مع عصابات مخدرات، ما أثار تساؤلات بشأن الجاهزية الأمنية قبل الحدث العالمي المرتقب.

كأس العالم إنفانتينو المكسيك كأس العالم 2026

