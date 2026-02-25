أول تعليق من رئيس الاتحاد الدولي على أحداث المكسيك قبل المونديال

حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على طمأنة عشاق اللعبة حول العالم بشأن مستقبل بطولة كأس العالم 2026، في ظل الأحداث الأمنية التي شهدتها المكسيك مؤخرًا.

وتستضيف المكسيك البطولة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

تصريحات مطمئنة

وجاءت تصريحات إنفانتينو على هامش تواجده في كولومبيا، حيث نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تأكيده أن الأوضاع مستقرة، قائلًا: "الوضع هادئ جدًا، وكل شيء على ما يرام.. كأس العالم 2026 ستكون بطولة رائعة".

وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير عن أعمال عنف شهدتها مدينة جوادالاخارا، على خلفية صراعات مع عصابات مخدرات، ما أثار تساؤلات بشأن الجاهزية الأمنية قبل الحدث العالمي المرتقب.