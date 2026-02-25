ميسي يكشف لأول مرة تفاصيل رفضه تمثيل منتخب إسبانيا

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، مفاجأة بشأن فرصة أتيحت له لتمثيل منتخب إسبانيا قبل اللعب مع منتخب الأرجنتين.

وحصل ميسي على الجنسية الإسبانية عام 2005، بعدما انضم إلى أكاديمية برشلونة وهو في الثالثة عشر ة من عمره، وتدرج في جميع الفئات السنية بالنادي.

وقال ميسي في حوار عبر بودكاست Miro de atrás: "في مرحلة معينة ظهرت إمكانية اللعب مع إسبانيا لأنني كنت ألعب بالفعل مع برشلونة، هذا أمر طبيعي ويحدث مع الكثير من اللاعبين الشباب، لكن بالطبع أنا أرجنتيني، رغبتي كانت دائما اللعب مع الأرجنتين".

وفي تلك الفترة، تم استدعاء ميسي لتمثيل منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما، لتبدأ رحلته مع "التانجو".

