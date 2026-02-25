مباريات الأمس
ميسي يكشف لأول مرة تفاصيل رفضه تمثيل منتخب إسبانيا

كتب : هند عواد

12:11 م 25/02/2026
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (2)
    احتفال ميسي مع منتخب الأرجنتين
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (4)
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (3)
    ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (1)
    ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، مفاجأة بشأن فرصة أتيحت له لتمثيل منتخب إسبانيا قبل اللعب مع منتخب الأرجنتين.

وحصل ميسي على الجنسية الإسبانية عام 2005، بعدما انضم إلى أكاديمية برشلونة وهو في الثالثة عشر ة من عمره، وتدرج في جميع الفئات السنية بالنادي.

وقال ميسي في حوار عبر بودكاست Miro de atrás: "في مرحلة معينة ظهرت إمكانية اللعب مع إسبانيا لأنني كنت ألعب بالفعل مع برشلونة، هذا أمر طبيعي ويحدث مع الكثير من اللاعبين الشباب، لكن بالطبع أنا أرجنتيني، رغبتي كانت دائما اللعب مع الأرجنتين".

وفي تلك الفترة، تم استدعاء ميسي لتمثيل منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما، لتبدأ رحلته مع "التانجو".

اقرأ أيضًا:

توفير الاستقرار.. الزمالك يجهز طائرة خاصة للسفر إلى الكونغو

يصومون في رمضان.. 3 لاعبين مسلمين في الدوري الإسرائيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي الأرجنتين ليونيل ميسي منتخب إسبانيا

