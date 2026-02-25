حضوره الشخصي.. برشلونة يخاطب اتحاد الكرة بشأن حمزة عبد الكريم

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، إخطاراً رسمياً من نادي برشلونة الإسباني، بضرورة عودة حمزة عبد الكريم، لاعب فريق "الرديف" بالفريق الكتالوني.

وقال الاتحاد المصري في بيانه: "برشلونة أوضح في خطابه أن الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل والوثائق الإدارية اللازمة لوجود اللاعب بصفة قانونية ومستمرة في إسبانيا، قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق، لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي".

وأشار الاتحاد المصري إلى أنه ورغم الأهمية الفنية لحمزة مع المنتخب، فإن ضرورة استكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا فرضت مغادرته للمعسكر مبكراً بعد موافقة الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، وذلك لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع نادي برشلونة في الاستحقاقات المقبلة.

