منافس الأهلي.. الترجي يتعادل في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد

كتب - محمد عبد السلام:

07:05 م 25/02/2026
  عرض 2 صورة
    الأهلي والترجي التونسي

حسم التعادل الإيجابي مباراة الترجي أمام نظيره نجم المتلوي بنتيجة 1-1، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري التونسي.

وسجل هدف الترجي الوحيد اللاعب أشرف جابري في الدقيقة 53، قبل أن يدرك التعادل اللاعب شريف بوديان لاعب نجم المتلوي في الدقيقة 77.

وكانت هذه أول مباراة تحت قيادة باتريس بوميل المدير الفني الجديد للترجي التونسي، لتكن أول مباراة له لم يتمكن من فوزها.

وبهذا التعادل حافظ الترجي على صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي، حين رفع رصيده إلى 47 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الإفريقي.

ومن المقرر أن يلاقي الترجي التونسي نظيره الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 13 مارس المقبل.

منافيس الأهلي الترجي التونسي موعد مباراة الأهلي والترجي دوري أبطال أفريقيا

