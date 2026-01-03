7 صور لعربة لخاشن الأقدم في العالم التي نقلت الزعماء إلى العالم الآخر

كتب- مصراوي

شهدت البشرية ابتكارات مذهلة في وسائل النقل منذ العصور القديمة وأحد أبرز هذه الابتكارات هي العربة المغطاة التي عثر عليها في مقبرة نخبة في لخاشن، أرمينيا والتي يعود تاريخها إلى 3500 عام حيث تعد أفضل مثال محفوظ في العالم لهذا الشكل القديم من العربات.

اكتشاف مذهل في أرمينيا

وعثر على بقايا ست عربات مصنوعة من خشب البلوط في مقبرة تعود للعصر البرونزي في لخاشن، إذ يقدر عمرها بين القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد كل عربة مزودة بأربع عجلات موزعة على محورين بينما كانت اثنتان مكشوفتين كانت الأربع الأخرى مغطاة بهيكل معقد تعتبر إحدى هذه العربات أفضل مثال محفوظ لعربة مغطاة قديمة.

تفاصيل العربة

وتعرض العربة في متحف التاريخ الأرميني في يريفان وهي تتألف من أكثر من 70 قطعة تم تجميعها بنظام تعشيق يتضمن قطعا خشبية مشقوقة وتركيبات برونزية.

وكتب عالم الآثار ستيوارت بيغوت عام 1968 أن هيكل المظلة تطلب ما لا يقل عن 600 ثقب تعشيق مما يدل على الدقة العالية في صناعة العربة يبلغ طول العربة حوالي 6.5 قدم أي ما يقارب مترين أما العجلات فكانت مصنوعة من لوحين خشبيين متصلين ببعضهما ويبلغ ارتفاع كل عجلة 63 بوصة أي 160 سنتيمتر.

السياق التاريخي للاكتشاف

اكتُشفت عربة لخاشن في خمسينيات القرن الماضي عندما قام عمال بناء سوفيت بجفاف جزء من بحيرة سيفان للمساعدة في ري السهل المجاور وعثروا على مقبرة تضم أكثر من 500 مدفن إلى جانب مئات المقتنيات الجنائزية ومن السمات المميزة وجود عربات ذات عجلتين وأخرى بأربع عجلات بالإضافة إلى نماذج برونزية لعربات حربية.

مكانتها بين العربات القديمة

على الرغم من أن البعض يعتبر عربة لخاشن "الأقدم في العالم" إلا أن هناك أدلة على وجود تقنيات عربات مغطاة أسبق منها ويظل الجدل قائم حول التواريخ الدقيقة لاختراعها، إذ يرجح أن العجلة والمركبات ذات العجلات اخترعت لأول مرة في بلاد ما بين النهرين خلال العصر النحاسي بين عامي 4500 و3300 قبل الميلاد إلا أن عربة لخاشن تظل مثالاً مبكراً جداً والأفضل حفظاً لعربة مغطاة بعجلات مثبتة على محاور مما يدل على الابتكار في المركبات ذات العجلات.

ولا يزال البحث جارياً لمعرفة ما إذا كانت هذه التقنية قد اخترعت في أرمينيا أو جاءت من بلاد ما بين النهرين أو من السهوب الروسية.