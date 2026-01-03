إعلان

السجن المشدد وغرامة مالية لمتهمين بالاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:11 م 03/01/2026

تعبيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كلٍ من المتهمين مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وبأمانة سر إيهاب سليمان.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "أحمد. م. ح"، 46 عامًا، و"حسن. م. ح"، 51 عامًا، وكلاهما دون عمل ويقيمان بذات العنوان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 14978 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3281 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وأوضحت النيابة أن المتهمين حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا من نوع "الإندازول كاربوكاميد"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكان ذلك بقصد الاتجار، وذلك في يوم سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

