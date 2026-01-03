ستارمر: بريطانيا لم تشارك في عملية فنزويلا بأي شكل

وكالات

قال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، إنه "يجب توضيح جميع الحقائق المتعلقة بالعملية الأميركية في فنزويلا"، مؤكدا أن بريطانيا لم تشارك بأي شكل فيها.

وأضاف ستارمر أنه يعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا، مشددا على أنه يؤمن دائما بضرورة احترام القانون الدولي.

وشنت الولايات المتحدة ضربة واسعة النطاق على العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم القبض على رئيسها نيكولاس مادورو ونقله جوًا خارج البلاد، وفقاً لما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، مؤكدة أنه تم اعتقاله مع زوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد.

وأضاف ترامب خلال منشور على منصته تروث سوشيال، أن العملية نُفذت بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً في منتجع مارالاغو.

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس سماع أصوات انفجارات متتالية، ترافقت مع تصاعد أعمدة من الدخان في عدد من أحياء المدينة. وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي حالة الطوارئ على مستوى البلاد، واعتبر ما جرى هجمات تهدف – بحسب وصفه – إلى تمكين الولايات المتحدة من السيطرة على موارد فنزويلا النفطية والمعدنية.