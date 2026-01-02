"طريق الطوب الأصفر".. اكتشاف مذهل تحت 3 آلاف متر من الماء (صور وفيديو)

كشف علماء خلال بعثة استكشافية في أعماق المحيط شمال جزر هاواي عن مفاجأة مذهلة، وهي قاع بحيرة جاف يبدو وكأنه مفروش بطريق من الطوب الأصفر.

البعثة التي أرسلتها سفينة الاستكشاف Nautilus كانت تقوم بمسح ظهر ليلية أوكالاني ضمن النصب البحري الوطني باباهانوموكواكيا (PMNM)، أحد أكبر مناطق الحماية البحرية في العالم، والذي يتجاوز حجمه مجموع جميع الحدائق الوطنية في الولايات المتحدة، بينما تم استكشاف نحو 3% فقط من قاعه.

اكتشاف مذهل تحت 3 آلاف متر من الماء

ويقع الموقع على عمق أكثر من 3 آلاف متر تحت سطح البحر، ورغم ذلك بدا القاع جافا بشكل غير متوقع، إذ وصف الباحثون التكوين الصخري بأنه تدفق متصدع من صخور هيالوكلاستيت البركانية، وهي صخور تتكون عند الانفجارات البركانية عالية الطاقة حيث تستقر كتل الصخور على قاع المحيط.

وأظهرت لقطات الفيديو الخاصة بالبعثة، التي نشرت على يوتيوب، اللحظة التي عثر فيها فريق البحث على هذا "الطريق إلى أوز"، حيث عبر أحد الباحثين عبر الراديو قائلاً: "إنه طريق أتلانتيس!"، بينما رد آخر: "طريق الطوب الأصفر؟" بينما أضاف أحدهم: "هذا غريب جدًا… هل تمزحون؟ هذا جنون."

التكوين يشبه الطوب

في منطقة صغيرة من القاع، تكونت صخور بركانية متصدعة بشكل يشبه الطوب، إذ أوضح الفريق أن الكسور بزاوية 90 درجة ربما تكون ناتجة عن الإجهاد الحراري من الانفجارات البركانية المتكررة على هذا الحافة "المخبوزة" ووصف الباحثون القاع بأنه يشبه قشرة مخبوزة يمكن تقشيرها.

الأرض المجهولة تحت المحيطات

تشكل المحيطات معظم سطح الأرض، وكشفت دراسة عام 2025 عن مدى ضآلة ما استكشفناه من قاع المحيطات، إذ قدرت الفرق البحثية من Ocean Discovery League ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات وجامعة بوسطن أن البشر قد استكشفوا بصريا ما بين 0.0006% و0.001% فقط من القاع العميق خلال 67 عامًا من تسجيل الغوصات العميقة.

تمثل النسبة العليا مساحة 3,823 كيلومترًا مربعًا، أي أكبر قليلًا من أصغر ولاية أمريكية، رود آيلاند، أو حوالي عشر مساحة بلجيكا.

الطريق الأصفر

يشبه "طريق الطوب الأصفر" على ظهر ليلية أوكالاني في البداية مسارًا إلى عالم جديد رائع، وهو في الواقع دليل على أننا نتقدم في فهم الجيولوجيا المخفية لكوكب الأرض.

وأكد الباحثون من Ocean Exploration Trust أن استكشاف هذه المنطقة غير المستكشفة من قبل يتيح دراسة أعمق للحياة على المنحدرات الصخرية وداخلها في هذه الجبال البحرية القديمة.