الطائفة الإنجيلية تُطالب رئيس الوزراء بتوحيد إجازات الأعياد للمسيحيين

كتب : محمد عمارة

03:07 م 03/01/2026

الدكتور القس أندريه زكي

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القرار رقم 346 لسنة 2025، المتعلق بإجازات الأعياد.

وأكد الخطاب، أهمية توحيد إجازات الأعياد لجميع المصريين المسيحيين، بما يعزز مبادئ المواطنة والمساواة، ويسهم في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية.

الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر توحيد إجازات الأعياد للمسيحيين الطائفة الإنجيلية بمصر

