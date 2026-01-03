الطائفة الإنجيلية تُطالب رئيس الوزراء بتوحيد إجازات الأعياد للمسيحيين

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القرار رقم 346 لسنة 2025، المتعلق بإجازات الأعياد.

وأكد الخطاب، أهمية توحيد إجازات الأعياد لجميع المصريين المسيحيين، بما يعزز مبادئ المواطنة والمساواة، ويسهم في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية.

