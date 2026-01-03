صور فضائية مذهلة.. تلاقي نهر جليدي وبحيرة ونهر أخضر في الأرجنتين

"طريق الطوب الأصفر".. اكتشاف مذهل تحت 3 آلاف متر من الماء (صور وفيديو)

كتب- مصراوي

نشرت صورة التقطها رائد فضاء تظهر نظام وادي ثلاثي مذهل في منتزه لوس غلاسياريس الوطني بالأرجنتين، حيث يلتقي نهر جليدي ضخم، بحيرة فيروزية نقية، ونهر أخضر قاتم في نقطة واحدة، في مشهد طبيعي نادر وفريد من نوعه.

المعالم الهيدرولوجية الثلاثة

تقع هذه الكيانات المائية في قلب المنتزه الذي يمتد على حوالي 6000 كيلومتر مربع في مقاطعة سانتا كروز، بالقرب من حدود الأرجنتين مع تشيلي. وتشمل:

ويعتبر نهر بيريتو مورينو الجليدي أكبر نهر جليدي في باتاغونيا، طوله 30 كيلومترا وسمكه 60 مترا، ويعتبر من آخر الأنهار الجليدية غير المتراجعة في العالم، رغم أن الدراسات الحديثة تشير إلى بدء تقلصه.

وتعد بحيرة أرجنتينو هي أكبر بحيرة مياه عذبة في الأرجنتين بمساحة 1425 كيلومترًا مربعًا، ومياهها الفيروزية نتيجة حليب الأنهار الجليدية المحملة بجزيئات صخرية، بينما نهر برازو ريكو هو الذراع الشمالي للبحيرة، أصبح أكثر عزلة بسبب التغيرات الجليدية المتكررة، ويتميز بلونه الأخضر القاتم الناتج عن الرواسب التي يحملها.

ظواهر طبيعية مذهلة

تظهر الصورة النقطة التي تتلامس فيها هذه الكيانات الثلاثة في قناة ضيقة على طول الحافة الغربية لشبه جزيرة ماجالانيس، إذ أنه رغم التلامس، لا تختلط مياهها بسهولة بسبب اختلاف الكثافة وتركيز المواد العالقة فيها.

كل أربع إلى خمس سنوات، يمتد لسان النهر الجليدي ليصطدم بشبه الجزيرة، ما يحجز نهر برازو ريكو مؤقتًا، ويرفع مستوى المياه بما يصل إلى 30 مترًا، قبل أن ينكسر الجليد في عملية طبيعية مذهلة.

الطبيعة الساحرة للطريق والبيئة المحيطة

تتميز المنطقة بحدود طبيعية حول ضفاف النهر تمنع نمو الأشجار، وتبرز الطريق الضيق المتعرج على طول شبه جزيرة ماجالانيس، مما يجعل التجربة أثناء القيادة هناك خلابة ومبهرة للزائرين.