أثار راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، موجة جديدة من الجدل، عقب نشره تحديثا بشأن تحليلاته المرتبطة بحركة الكواكب وتأثيراتها المحتملة على النشاط الزلزالي، محذرا من احتمال وقوع زلزال غدا 4 يناير.

تحذيرات فلكية ونشاط زلزالي محتمل

وأوضح هوغربيتس أن ما وصفه بـ"الاقتران الكوكبي" بين عطارد والشمس وأورانوس، إلى جانب اقتران الأرض وأورانوس والقمر، قد يشير إلى نشاط زلزالي قوي خلال تلك الفترة، لافتا إلى وجود تقارب دقيق يتوقع حدوثه في الثالث من الشهر نفسه.

صعوبة تحديد قوة الزلزال

وأشار راصد الزلازل الهولندي إلى أن تحديد حجم الزلزال المحتمل يظل أمرا بالغ الصعوبة، نظرا لاعتماد الأمر على قياس مستوى الإجهاد التكتوني بين الصفائح الأرضية، وهو ما يجعل التنبؤ الدقيق بالقوة غير محسوم.

ذروة النشاط والتحذير من مناطق خطرة

وتوقع هوغربيتس أن يبلغ النشاط الزلزالي ذروته يومي 8 أو 9 يناير، داعيا إلى توخي أقصى درجات الحذر بدءا من 7 يناير، ومحذرا على وجه الخصوص سكان مدن لوس أنجلوس وطوكيو وإسطنبول، نظرا لخطورة الصدوع الزلزالية في تلك المناطق.

دعوة للاستعداد والجاهزية

وشدد في تحذيراته على أهمية الجاهزية المسبقة ووضع خطط طوارئ لمواجهة الزلازل الكبرى، مؤكدا أن الاستعداد المسبق يظل العامل الأهم لتقليل الخسائر المحتملة.