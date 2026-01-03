إعلان

وفاة والد الشاعر الغنائي عبدالله حسن.. وغادة رجب تنعى حماها

كتب : هاني صابر

12:33 م 03/01/2026

الشاعر الغنائي عبد الله حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الشاعر الغنائي عبد الله حسن، عن وفاة والده صباح اليوم السبت.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أبقى ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفي الى رحمة الله تعالى والدي الأستاذ الدكتور حسن عبد العال ".

وأضاف: "صلاة الجنازة بمسجد عوارة بمدينة طنطا اليوم بعد صلاة العصر والعزاء غدا الأحد بدار المناسبات بطنطا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت المطربة غادة رجب، حماها الراحل، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "البقاء لله، توفى الى رحمة الله حمايا الغالي الاستاذ الدكتور حسن عبدالعال.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن، غادة رجب احتفلت بزواجها من الشاعر عبد الله حسن في يناير 2020 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

غادة رجبعبدالله حسن

الشاعر الغنائي عبد الله حسن وفاة والد الشاعر عبدالله حسن غادة رجب تنعى حماها عبد الله حسن على فيسبوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان