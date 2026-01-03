وفاة والد الشاعر الغنائي عبدالله حسن.. وغادة رجب تنعى حماها

أعلن الشاعر الغنائي عبد الله حسن، عن وفاة والده صباح اليوم السبت.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أبقى ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفي الى رحمة الله تعالى والدي الأستاذ الدكتور حسن عبد العال ".

وأضاف: "صلاة الجنازة بمسجد عوارة بمدينة طنطا اليوم بعد صلاة العصر والعزاء غدا الأحد بدار المناسبات بطنطا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت المطربة غادة رجب، حماها الراحل، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "البقاء لله، توفى الى رحمة الله حمايا الغالي الاستاذ الدكتور حسن عبدالعال.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن، غادة رجب احتفلت بزواجها من الشاعر عبد الله حسن في يناير 2020 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.