ماذا قالت مي عمر لـ "أبلة فاهيتا" عن زوجها محمد سامي؟

يحل المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، مساء اليوم السبت، ضيفا ببرنامج "ليلة فونطاستيك" الذي تقدمه أبلة فاهيتا، على شاشة قناة "إم بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة مساء..

وكان حساب أبلة فاهيتا على إنستجرام، نشر صورا من الحلقة، وحملت تعليق: "أنا وحبيبتي واللي زي ضرتي في ليلة فونطاستيك السبت الساعة ٩ على mbc".

‪وعلقت الفنانة مي عمر على هذه التدوينة، وقالت مازحة: "بس هفضل أنا مراته وهتفضلي انتي في السر".

يذكر أن، مي عمر تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا"، كما تشارك في بطولة فيلم "شمشون ودليلة"، وتنتظر طرح فيلم "الغربان" بالسينمات.