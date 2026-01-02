"يظهر غدا".. 12 صورة لظاهرة قمر الذئب العملاق الكامل

كتب- مصراوي

سيظهر قمر الذئب العملاق الكامل غدا 3 يناير 2026، كواحد من ألمع المظاهر التي يمكن أن يقدمها القمر في السماء، إذ يحدث اكتمال القمر العملاق عندما تتزامن المرحلة الكاملة للقمر مع نقطة الحضيض، وهي النقطة الأقرب من الأرض في مدار القمر.

أبعاد ومسافة غير مسبوقة

من المتوقع أن يصل القمر إلى نقطة الحضيض على بُعد 362,312 كيلومترًا (225,130 ميلًا)، مما يمنحه زيادة في الحجم الظاهري بنسبة نحو 14% والسطوع بنسبة 30% مقارنة بأبعد نقطة له في المدار.

ورغم أن هذه المسافة أبعد قليلاً من قمر الحضيض البارد الذي شوهد في ديسمبر 2025، فإن السطوع سيعوض هذا الفرق، ليُظهر القمر في أفضل حالاته.

أجواء مثالية للمشاهدة

نظرًا لأن الهواء البارد يحتوي على رطوبة أقل من الهواء الدافئ، ستكون السماء أكثر شفافية، مما يجعل الثالث من يناير فرصة مثالية لمراقبة القمر في نصف الكرة الشمالي، إذا سمحت السماء الصافية بذلك، بينما لا حاجة إلى معدات فلكية خاصة، يكفي مجرد النظر إلى السماء والاستمتاع بالمنظر.

لماذا يسمى قمر الذئب؟

يعرف قمر يناير المكتمل باسم "قمر الذئب"، وهو تقليد يعود إلى الشعوب القديمة التي رصدت هذا القمر في أقسى أيام الشتاء.

وقمر الذئب هذا العام سيكون مميزًا للغاية، إذ يتزامن مع حدثين فلكيين آخرين، ليشكل ظاهرة كونية ثلاثية نادرة قد يطلق عليها البعض اسم "ثلاثة أقمار ذئاب".

أهمية الحضيض ودور الأرض والشمس

القمر لا يدور حول الأرض في مدار دائري كامل، بل في مدار بيضاوي، ما يؤدي إلى اختلاف المسافة بينه وبين الأرض.

وتعرف النقطة الأقرب باسم الحضيض، وتحدث حوالي 13 مرة في السنة. إضافةً لذلك، ستقترب الأرض من الشمس في الثالث من يناير لمسافة 147,099,900 كيلومتر، ما يزيد كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض والقمر ويعطي دفعة إضافية للسطوع بنسبة 6.5%.