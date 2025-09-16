وداعا للجراحة.. خوذة موجات فوق صوتية تغير مستقبل علاج الدماغ

ما هو السرطان المنسي الذي يزداد انتشاره ويهدد الشباب اليوم؟

وكالات

كشف فريق من العلماء عن خوذة مبتكرة تستخدم الموجات فوق الصوتية لتحفيز هياكل الدماغ العميقة بدقة غير مسبوقة ودون الحاجة لأي تدخل جراحي، في خطوة قد تمثل ثورة في علاج الأمراض العصبية والنفسية.

وبحسب دراسة جديدة نشرت في مجلة " Nature Communications"، طور باحثون من جامعة كوليدج لندن الجهاز الجديد ليكون بديلا عن الإجراءات الجراحية التقليدية، مع قدرة على استهداف مناطق أصغر بنحو 1000 مرة من أجهزة الموجات فوق الصوتية المعروفة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير علاجات دقيقة لمرض باركنسون والاكتئاب والرعشة الأساسية.

ويتكون الجهاز من خوذة تحتوي على 256 عنصرا داخليا تصدر موجات فوق صوتية مركزة على مناطق محددة من الدماغ، إضافة إلى قناع بلاستيكي ناعم يثبت رأس المريض لضمان أعلى مستوى من الدقة.

وأظهرت تجارب أجريت على سبعة متطوعين قدرة الخوذة على تحفيز النواة الركبية الجانبية (LGN) المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية، ما أدى إلى نشاط ملحوظ في القشرة البصرية في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، واستمرت التأثيرات حتى 40 دقيقة بعد انتهاء التحفيز.

وقال برادلي تريبي، مهندس الطب الحيوي والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن التقنية الجديدة تمثل قفزة في فهم دوائر الدماغ العميقة وتأثيرها، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يمكن فيها دراسة هذه المناطق بطرق غير جراحية.

من جانبها، أوضحت إليانور مارتن، المؤلفة الأولى للدراسة، أن النظام متوافق مع التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في الوقت الفعلي، وهو ما يفتح الباب أمام مراقبة وتحكم لحظي في نشاط الدماغ.

ويؤكد الباحثون أن هذه التقنية قد تغير قواعد اللعبة في علم الأعصاب والعلاج السريري، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم آلياتها بالكامل.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"