على شكل ليمونة.. رصد كوكب غامض يمطر ماسا على سطحه "صور وفيديو"

كشف فريق بحثي في دراسة جديدة نشرت في مجلة "رسائل الفيزياء الفلكية" عن خصائص كوكب غامض يعرف باسم PSR J2322-2650b، الذي يبدو أنه مرتبط بنجمه النابض في علاقة سامة معقدة.

وأثار شكل الكوكب غير المألوف وغلافه الجوي المثير للدهشة حيرة الباحثين، الذين ما زالوا يحاولون تفسير وجوده وطبيعته الفريدة.

ويبلغ حجم الكوكب تقريبا حجم كوكب المشتري، ويدور حول نجم نابض، وهو بقايا نجم ضخم انهار بعد انفجار مستعر أعظم، ويكمل دورة دوران حول محوره نحو 700 مرة في الثانية، ما يجعله أحد النجوم النابضة بالمللي ثانية.

ويصدر النجم النابض حزما من الإشعاع لا ترصد إلا عند توجيهها مباشرة نحو الأرض، ومع ذلك يعمل تلسكوب جيمس ويب الفضائي في نطاق الأشعة تحت الحمراء، ما يمنح علماء الفلك رؤية واضحة للكوكب والنجم دون تأثر بالإشعاع الشديد.

قال مايكل تشانغ، الباحث الرئيسي من جامعة شيكاغو، إن الكوكب يدور حول نجم غريب تماما "كتلته تعادل كتلة الشمس، لكن حجمه بحجم مدينة"، مضيفا أن الغلاف الجوي للكوكب من نوع جديد لم يسبق رصده من قبل.

مطر الماس ومدار سريع

يتخذ الكوكب شكل الليمونة، ويتركب غلافه الجوي من الهيليوم والكربون، حيث من المرجح أن تتسبب سحب الكربون في هطول أمطار من الماس على سطحه.

ويقع الكوكب على بعد مليون ميل فقط من النجم النابض، أي أقرب بثلاثين مرة من مدار عطارد حول شمسنا، ويستغرق إكمال دورة واحدة حول النجم ثماني ساعات فقط.

وتشكل هذه العلاقة القريبة نوعًا من الاقتران يعرف باسم "نظام الأرملة السوداء"، حيث يعمل الجاذب الكثيف للنجم النابض على تثبيت الكوكب في مداره، بحيث يواجه أحد جانبيه النجم دائما ويتعرض لحرارة قصوى تصل إلى 3700 درجة فهرنهايت، بينما الجانب المظلم من الكوكب شديد البرودة ويصل إلى 1200 درجة فهرنهايت.

ألغاز الغلاف الجوي الفريد

يشير العلماء إلى أن الكوكب يحتوي على وفرة من الكربون الجزيئي النقي، وهو ما يجعله فريدًا بين الكواكب المعروفة، إذ يصعب تفسير تكوينه وفق آليات التكوين الكوكبي المعروفة، كما قال تشانغ.

وأوضح روجر روماني، عالم الفلك بجامعة ستانفورد، أن التبلور الداخلي لمزيج الكربون والأكسجين يؤدي إلى ظهور بلورات الكربون النقي في الغلاف الجوي، مع استبعاد الأكسجين والنيتروجين، وهو ما يبقي الباحثين أمام لغز كبير لم يحل بعد.

وأضاف روماني: "من الجميل ألا نعرف كل شيء، ونتطلع إلى معرفة المزيد عن غرابة هذا الجو، ومن الرائع أن يكون لدينا لغز نسعى لحله".