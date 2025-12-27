رصد 6000 كوكب خارجي في 2025.. اكتشافات مذهلة تكشف أسرار مجرتنا (صور)

رصدت وكالة ناسا خلال عام 2025 أكثر من 6000 كوكب خارجي مؤكد، إضافة إلى عدة آلاف أخرى تنتظر التأكيد، في إنجاز يعكس تقدم علم الكواكب الخارجية بشكل كبير رغم الغموض المستمر في هذا المجال.

ويأتي هذا الإنجاز بعد ثلاثة عقود فقط من اكتشاف أول كوكب يدور حول نجم يشبه الشمس عام 1995، ويعزى جزئيا إلى قدرات تلسكوب كيبلر الفضائي وقمر المسح العابر للكواكب الخارجية (TESS) على رصد العوالم الجديدة بدقة.

ويكشف العدد المتزايد من الاكتشافات عن مدى اتساع رؤيتنا لمجرتنا درب التبانة، وتنوع سكانها الكوكبي، بما في ذلك فئات لم ترصد من قبل مثل الكواكب العملاقة الأرضية، ونبتون المصغر، والمشتري الحار، إلى جانب عوالم ذات مدارات غير تقليدية تجبر علماء الفلك على إعادة التفكير في عمليات تكون الكواكب وتطورها.

تنوع مذهل في سكان المجرة

بعيدا عن البنية المسطحة والمنظمة نسبيًا لنظامنا الشمسي، كشفت الملاحظات الجديدة وإعادة الفحص الأكثر تفصيلًا للعوالم المألوفة عن وجود فئات كاملة من الكواكب غير المألوفة، ما يوسع فهمنا للتكوينات الكوكبية المحتملة.

عوالم "تاتوين" من الخيال العلمي إلى الواقع

وشهد عام 2025 اكتشاف كواكب متعددة تدور حول شمسين، في تكوينات تتحدى القواعد الأساسية لتكوين الكواكب، لعل من أبرزها كوكب 2M1510 (AB) b، الذي يدور حول قزمين بنيين على بعد 120 سنة ضوئية، ويتحرك فوق وتحت قطبي نجميه بدل الدوران المعتاد على مستوى مستو.

تم رصد الكوكب عبر التلسكوب الكبير جدا في تشيلي، بعد اكتشاف تذبذب عكسي غير عادي في مداري القزمين البنيين، ما أثبت وجود كوكب خفي ذو مدار مائل بشدة، ربما تأثر بمرور نجمي قريب منذ زمن بعيد.