شاهد مرور كوكب إيروس قرب الأرض في حدث فلكي نادر (بث مباشر)

تستضيف مؤسسة التلسكوب الافتراضي بالشراكة مع مؤسسة الكويكبات مساء اليوم الأحد بثا مباشرا لمتابعة مرور كوكب إيروس على مسافة درجتين من قلب مجرة أندروميدا.

ويبدأ البث الساعة 3 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، مع تعليق خبير من مؤسس مشروع التلسكوب الافتراضي جيانلوكا ماسي، وعرض مشاهد حية مأخوذة من تلسكوبات الروبوتات واسعة النطاق التابعة للمنظمة في مانسيانو بإيطاليا، في حال سمح الطقس بذلك.

وسيتيح الحدث للمشاهدين رؤية الكويكب القريب من الأرض (433) إيروس وكأنه يدور حول مجرة أندروميدا، في فرصة فريدة لملاحظة هذا الجسم السماوي بجوار واحدة من أشهر المجرات في السماء.

وقال ماسي لموقع Space.com: "وجود كويكب قريب من الأرض على بعد درجتين فقط من مجرة أندروميدا الأسطورية فرصة ثمينة لمشاركة جمال هذا الجار الكوني وأهمية الكواكب الصغيرة".

ويذكر أن إيروس أصبح أول كويكب قريب من الأرض يكتشف في عام 1898، وزارته لاحقا مركبة NEAR Shoemaker التابعة لناسا، حيث دار المسبار حول الكويكب الذي يبلغ عرضه 33 كيلومترا، ونفذ أول هبوط على كويكب في التاريخ في 12 فبراير 2001.

وسيمر إيروس على بعد 37 مليون ميل (60 مليون كيلومتر) من الأرض عندما يقترب من قلب مجرة أندروميدا، التي تبعد 2.5 مليون سنة ضوئية عن نظامنا الشمسي.

وبفضل حجمه الكبير، سيتألق الكويكب عند حوالي القدر العاشر لعدة أسابيع، ما يجعله قابلا للرصد بسهولة باستخدام تلسكوب بسيط بقطر 60 ملم، وفقا لما ذكره ماسي.

ويشير علماء الفلك إلى أن القدرة على رؤية الكويكب تتطلب تحديد موقع النجوم والمجرات، ويمكن إيجاد كلٍ من إيروس وأندروميدا عاليا فوق الأفق الشرقي بعد غروب الشمس في 30 نوفمبر، باستخدام تطبيقات فلكية أو خرائط النجوم لتحديد مسار المجرات.