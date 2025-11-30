إعلان

شاهد مرور كوكب إيروس قرب الأرض في حدث فلكي نادر (بث مباشر)

كتب : محمود الهواري

03:25 م 30/11/2025

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستضيف مؤسسة التلسكوب الافتراضي بالشراكة مع مؤسسة الكويكبات مساء اليوم الأحد بثا مباشرا لمتابعة مرور كوكب إيروس على مسافة درجتين من قلب مجرة أندروميدا.

ويبدأ البث الساعة 3 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، مع تعليق خبير من مؤسس مشروع التلسكوب الافتراضي جيانلوكا ماسي، وعرض مشاهد حية مأخوذة من تلسكوبات الروبوتات واسعة النطاق التابعة للمنظمة في مانسيانو بإيطاليا، في حال سمح الطقس بذلك.

وسيتيح الحدث للمشاهدين رؤية الكويكب القريب من الأرض (433) إيروس وكأنه يدور حول مجرة أندروميدا، في فرصة فريدة لملاحظة هذا الجسم السماوي بجوار واحدة من أشهر المجرات في السماء.

وقال ماسي لموقع Space.com: "وجود كويكب قريب من الأرض على بعد درجتين فقط من مجرة أندروميدا الأسطورية فرصة ثمينة لمشاركة جمال هذا الجار الكوني وأهمية الكواكب الصغيرة".

ويذكر أن إيروس أصبح أول كويكب قريب من الأرض يكتشف في عام 1898، وزارته لاحقا مركبة NEAR Shoemaker التابعة لناسا، حيث دار المسبار حول الكويكب الذي يبلغ عرضه 33 كيلومترا، ونفذ أول هبوط على كويكب في التاريخ في 12 فبراير 2001.

وسيمر إيروس على بعد 37 مليون ميل (60 مليون كيلومتر) من الأرض عندما يقترب من قلب مجرة أندروميدا، التي تبعد 2.5 مليون سنة ضوئية عن نظامنا الشمسي.

وبفضل حجمه الكبير، سيتألق الكويكب عند حوالي القدر العاشر لعدة أسابيع، ما يجعله قابلا للرصد بسهولة باستخدام تلسكوب بسيط بقطر 60 ملم، وفقا لما ذكره ماسي.

ويشير علماء الفلك إلى أن القدرة على رؤية الكويكب تتطلب تحديد موقع النجوم والمجرات، ويمكن إيجاد كلٍ من إيروس وأندروميدا عاليا فوق الأفق الشرقي بعد غروب الشمس في 30 نوفمبر، باستخدام تطبيقات فلكية أو خرائط النجوم لتحديد مسار المجرات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوكب إيروس مؤسسة الكويكبات مجرة أندروميدا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة