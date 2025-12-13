صور مذهلة لبحيرة مياهها تشبه حليب الفراولة في فرنسا

في اكتشاف نادر.. العثور على 225 تمثالا جنائزيا في تانيس بمصر القديمة (صور)

كتب- محمود الهواري:

وثق المصور البريطاني، روبرت بولتون، بحيرات تبدو كمساحة لا نهائية من “حليب الفراولة” خلال زيارته للأحواض الملحية في منطقة كامارغ الفرنسية.

وكان بولتون جزءًا من جولة تصوير فوتوغرافي على متن طائرة مروحية، التقط خلالها هذه المشاهد بعدسته.

وأشار بولتون إلى أن ما شجّعه على توثيق هذه الأحواض الملحية الزاهية هو طابعها التجريدي، وشكلها الذي يبدو “من عالمٍ آخر”. ورغم ميله للتصوير باللونين الأبيض والأسود، فإن التدرجات الوردية للبحيرات، الناتجة عن الطحالب في المياه، أدهشته ودفعته لإظهار ألوانها الطبيعية.

تتضمن الجولة بالطائرة المروحية رحلتين، صباحية وظهرية، تستغرق كل منهما ساعة، وخاض بولتون التجربة ثلاث مرات خلال وجوده في فرنسا، مؤكدًا أنه أصبح “مدمنًا” عليها.

وحصلت أعماله على اعتراف دولي، إذ فازت إحدى صوره في فئة التصوير الجوي بمسابقة “International Color Awards” لعام 2024، وحصلت أخرى على إشادة من جوائز “Minimalist” للتصوير الفوتوغرافي لعام 2025.

بدأ بولتون رحلته في التصوير عندما أهداه والداه كاميرا في عيد ميلاده الثالث عشر، وعلى مدار العقدين الماضيين تطوّر أسلوبه الفني وأصبح ينجذب إلى البساطة والتجريد في صوره.