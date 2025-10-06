نوبل للطب تكشف اللغز.. خلايا خفية تنقذ أجسامنا من أمراض مدمرة

أعلنت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا الطبي بالسويد، اليوم الإثنين، فوز العالمين الأمريكيين ماري برونكو وفريد رامزديل، إلى جانب الياباني شيمون ساكاغوتشي، بجائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 2025.

وحصل العلماء الثلاثة على التكريم تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي، وهو النظام الذي يساعد الجهاز المناعي على التوازن ومنع مهاجمة أنسجة الجسم.

ويحصل الفائزون على جائزة مالية قيمتها 11 مليون كرونة سويدية "نحو 1.2 مليون دولار"، إلى جانب ميدالية ذهبية تُسلم من ملك السويد.

ما إسهامات العلماء للفوز بالجائزة؟

وبحسب موقع جائزة نوبل الرسمي "nobelprize.org"، فقد ساهم العلماء الثلاثة في إحداث نقلة نوعية في فهم التحمل المناعي المحيطي.

واكتشف شيمون ساكاغوتشي عام 1995 فئة جديدة من الخلايا المناعية، تعرف بالخلايا التائية التنظيمية، والتي تعمل كخط دفاع داخلي يمنع الجهاز المناعي من مهاجمة أنسجة الجسم ذاته.

ويواجه جهاز المناعة يوميا آلاف الميكروبات المختلفة التي تحاول غزو أجسامنا، ولكل منها بصمة مميزة.

ولتعقيد الأمر، طورت بعض هذه الكائنات آليات تشبه الخلايا البشرية في محاولة للتمويه، إذ يبرز السؤال هنا الذي سعى العلماء للإجابة عنه، كيف يحدد الجهاز المناعي ما ينبغي أن يهاجمه وما يجب أن يتقبله ويدافع عنه؟.

بينما أوضح ماري برونكو وفريد رامزديل عام 2001 دور الجين Foxp3 في التحكم بنمو هذه الخلايا، وأثبتا أن الطفرات فيه تؤدي إلى أمراض مناعية ذاتية خطيرة لدى البشر.

وفي عام 2003، ربط ساكاغوتشي بين هذه الاكتشافات وأكد أن جين Foxp3 هو المنظم الرئيسي لنمو الخلايا التائية التنظيمية.

وفتحت هذه الاكتشافات المجال أمام تطوير علاجات أكثر دقة لأمراض المناعة الذاتية، وزادت من فرص نجاح عمليات زرع الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز أبحاث مكافحة السرطان.

وأكد رئيس لجنة نوبل أولي كامبي أن "هذه الاكتشافات كانت حاسمة في فهم آليات الجهاز المناعي، وكيفية حمايتنا من أمراض المناعة الذاتية"، مشيرا إلى أن عددا من العلاجات المستندة إلى هذه الأبحاث يخضع حاليا لتجارب سريرية.

