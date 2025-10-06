جائزة نوبل للطب 2025.. 3 علماء يفتحون الباب لعلاج السرطان

أعلنت لجنة جائزة نوبل في معهد كارولينسكا الطبي بالسويد، اليوم الإثنين، فوز العالمين الأمريكيين ماري برونكو وفريد رامزديل، إلى جانب الياباني شيمون ساكاغوتشي، بجائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 2025.

ونال العلماء الثلاثة الجائزة تقديرا لإسهاماتهم في دراسة التحمل المناعي الطرفي، وهو آلية حيوية تحدد كيفية وصول بعض الخلايا المناعية إلى مرحلة التوازن بعد النضج، بما يساعد الجهاز المناعي على التمييز بين الخلايا الذاتية والعوامل الغريبة.

قيمة جائزة نوبل للطب

ويحصل الفائزون على جائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية "نحو 1.2 مليون دولار"، إلى جانب ميدالية ذهبية تمنح من ملك السويد.

وأشادت اللجنة بإنجازاتهم التي ساهمت في تعميق الفهم العلمي لآليات التوازن المناعي، مما يفتح آفاقًا جديدة لعلاجات دقيقة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

ويعد إعلان جائزة الطب تقليديا بداية موسم نوبل السنوي، الذي يتواصل خلال هذا الأسبوع بالإعلان عن الفائزين في مجالات الفيزياء والكيمياء والآداب والسلام والاقتصاد.

ووفق لوائح الجائزة، يمكن أن تمنح لفائز واحد أو لثلاثة كحد أقصى في كل عام، تكريما لإنجازات متقاربة في المجال نفسه.

وكانت جائزة نوبل للطب عام 2024 قد منحت للعالمين الأمريكيين فيكتور أمبروس وغاري روفكون، تقديرا لاكتشافهما دور الحمض النووي الريبوزي الميكرو في تنظيم عمل الجينات، وهو اكتشاف فتح الباب أمام تطوير أساليب جديدة في علم الأحياء والطب.