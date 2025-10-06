أعلنت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا الطبي بالسويد، اليوم الإثنين، فوز الأمريكيين ماري برونكو وفريد رامزديل، إلى جانب الياباني شيمون ساكاغوتشي، بجائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 2025، تقديرا لإسهاماتهم في فهم التحمل المناعي الطرفي وآليات التوازن داخل الجهاز المناعي.

وحصل العلماء الثلاثة على جائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية "نحو 1.2 مليون دولار"، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية تسلم من ملك السويد، فيما أشادت اللجنة بإنجازاتهم التي تفتح الباب أمام علاجات دقيقة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

وجاء إعلان جائزة الطب كبداية لموسم جوائز نوبل، الذي يمتد على مدار الأسبوع الجاري وفق الجدول التالي:

جدول مواعيد إعلان جوائز نوبل 2025

اليوم الإثنين 6 أكتوبر: جائزة نوبل في الطب 2025

الثلاثاء 7 أكتوبر: جائزة نوبل في الفيزياء – الساعة 11:45 صباحا.

الأربعاء 8 أكتوبر: جائزة نوبل في الكيمياء – الساعة 11:45 صباحا.

الخميس 9 أكتوبر: جائزة نوبل في الأدب – الساعة 1:00 ظهرا.

الجمعة 10 أكتوبر: جائزة نوبل للسلام – الساعة 11:00 صباحا.

الاثنين 13 أكتوبر: جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية – الساعة 11:45 صباحا.

تمنح جوائز نوبل سنويا تكريما لشخصيات ومؤسسات بارزة أسهمت في خدمة الإنسانية، تنفيذا لوصية العالم والمخترع السويدي ألفريد نوبل، مكتشف الديناميت، الذي أوصى بتخصيص معظم ثروته لإنشاء هذه الجوائز.

