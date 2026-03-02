إعلان

حملة عالمية لحذف شات جي بي تي بسبب شراكته مع البنتاجون.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

03:14 م 02/03/2026

شات جي بي تي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه تطبيق شات جي بي تي حملة على الإنترنت تدعو المستخدمين إلى إلغاء اشتراكاتهم، بعد إعلان شراكة جديدة مثيرة للجدل بين شركة أوبن إيه آي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وتمكن هذه الاتفاقية نماذج أوبن إيه آي من العمل داخل شبكات حكومية سرية، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجتمعات التقنية.

منافسة ترفض وتكتسب الإشادة

وتصاعد الجدل بعد أن رفضت شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة "أنثروبيك" قبول شروط مشابهة مع البنتاجون، مبررة رفضها بمخاوف تتعلق بالمراقبة الجماعية والأسلحة ذاتية التشغيل.

وفضلت الشركة المخاطرة بخسارة عقد حكومي كبير على التنازل عن مبادئها، ما أكسبها إشادة من منتقدي استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز".

حملة "Cancel ChatGPT" تتصاعد

أسفر هذا التباين عن تصاعد حملة "Cancel ChatGPT" أو "إلغاء شات جي بي تي"، حيث أعلن بعض المستخدمين عن إلغاء اشتراكاتهم احتجاجا على الصفقة، متهمين أوبن إيه آي بالتنازل عن المبادئ الأخلاقية من خلال العمل مع الجيش، إذ لا يقتصر القلق على العقد نفسه، بل يعكس توترًا أوسع بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الدفاع والاستخبارات والمراقبة.

أكدت أوبن إيه آي أن الاتفاقية مع البنتاجون تتضمن ضمانات تمنع المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة، والأسلحة ذاتية التشغيل، والقرارات المؤتمتة عالية المخاطر، إذ أكد الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن العمل مع الحكومات يساعد على صياغة استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي.

مع ذلك، لا يزال المنتقدون متخوفين من أن قوانين مثل قانون باتريوت قد تسمح بتوسيع برامج المراقبة مع مرور الوقت.

ويشير النقاش إلى انقسام داخل قطاع التكنولوجيا نفسه، حيث وقع أكثر من 200 موظف من جوجل وأوبن إيه آي رسالة مفتوحة تطالب بفرض قيود أكثر صرامة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وفق موقع "أكسيوس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شات جي بي تي البنتاجون الإنترنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح
جنة الصائم

هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح

حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
جنة الصائم

حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل
رياضة محلية

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية