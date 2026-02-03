كسوف كلي للشمس واصطفاف كواكب.. أبرز الأحداث السماوية في 2026 (صور)

يشهد عام 2026 الجاري مجموعة من الأحداث السماوية النادرة، من كسوفات شمسية كلية وخسوفات قمرية مذهلة، إلى اصطفاف الكواكب وزخات الشهب البديعة.

ويأتي هذا العام حافلا بالمشاهد الفلكية التي يمكن رصدها بالعين المجردة، ما يجعله فرصة مثالية لهواة مراقبة السماء والمصورين الفلكيين على حد سواء.

3 يناير القمر العملاق يقترب من المشتري

وافتتح العام بظهور القمر العملاق بجانب كوكب المشتري السبت 3 يناير، إذ ظهر القمر أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد بسبب قربه من نقطة الحضيض، أقرب نقطة له من الأرض، حيث يعرف قمر يناير باسم "قمر الذئب"، ويزداد تأثيره جمالا عند شروقه أو غروب الشمس.

10 يناير كوكب المشتري في وضع التقابل

يصل المشتري إلى وضع التقابل في 10 يناير، حيث تكون الأرض بينه وبين الشمس، ما يجعله أقرب إلى الأرض منذ ديسمبر 2024، إذ يمكن مشاهدته طوال الليل في كوكبة الجوزاء، مكونا مثلثا مؤقتا مع نجم الشعرى اليمانية وحزام الجبار.

أواخر فبراير اصطفاف ستة كواكب

يشهد الأسبوع الأخير من فبراير اصطفاف ستة كواكب في سماء المساء، بما في ذلك الزهرة وعطارد وزحل ومشتري وأورانوس ونبتون، ويمكن رؤية معظمها بالعين المجردة، بينما يحتاج رصد نبتون إلى تلسكوب.

3 مارس خسوف كلي للقمر

يحدث في 3 مارس خسوف كلي للقمر، ويظهر القمر بلون برتقالي غريب يعرف باسم "القمر الدموي"، إذ يمكن مشاهدته في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية وأجزاء واسعة من آسيا وأوقيانوسيا، مع أفضل رؤية في غرب الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا.

20 مارس الاعتدال الربيعي وشفق قطبي

ينتج الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الشمالي عروض شفق قطبي رائعة، مدعومة بالنشاط الشمسي المستمر، إذ تعد ألاسكا من أفضل الأماكن لمشاهدة الشفق في مارس بفضل صفاء السماء وطول الليل.

8-9 يونيو اقتران الزهرة والمشتري

يظهر الزهرة والمشتري على بعد أقل من درجة واحدة فوق الأفق الغربي مساءي 8 و9 يونيو، مع إمكانية رؤية عطارد بالقرب منهما لمدة ساعة تقريبا بعد غروب الشمس، إذ يستمر تأثير الاقتران لأيام، ويبلغ ذروته في 17 يونيو مع ظهور الهلال.

7 أغسطس القمر يحجب الثريا

يحدث يوم 7 أغسطس مشهد احتجاب، حيث يمر القمر أمام عنقود الثريا النجمي، مخفيا ألمع النجوم تدريجيا قبل عودتها للظهور مع اقتراب الفجر، فيما تكون كواكب عطارد والمريخ وزحل مرئية في سماء ما قبل الفجر.

12 أغسطس كسوف كلي للشمس

يحدث كسوف الشمس الكلي في 12 أغسطس، وهو الأول في أوروبا القارية منذ 1999، إذ يمر المسار عبر شرق غرينلاند وغرب أيسلندا وشريط ضيق من البرتغال وشمال إسبانيا، وتحجب الشمس بالكامل لفترة قصيرة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين، بينما يستمر الكسوف الجزئي لأجزاء أخرى من أوروبا.

12-13 أغسطس ذروة زخات شهب البرشاويات

تتزامن ذروة زخات شهب البرشاويات مع القمر الجديد، مما يسمح برصد حوالي 90 شهابا في الساعة من مناطق ذات سماء صافية، إذ يمتد الموسم من 14 يوليو حتى 1 سبتمبر 2026، وتكون أفضل المشاهدات من منتصف الليل حتى الفجر.

25 نوفمبر القمر العملاق الثاني

يظهر ثاني قمر عملاق للعام في 25 نوفمبر، ويبلغ ذروته عشية عيد الشكر، مع منظر رائع عند شروق القمر المتزامن مع غروب الشمس، ويعرف باسم "قمر القندس" أو "قمر الصقيع".

23 ديسمبر أقرب قمر عملاق للعام

يصل القمر البارد، الأكبر في حجمها لهذا العام، إلى أقرب نقطة من الأرض في 23 ديسمبر، إذ يرافقه كوكب المشتري والمريخ على الأفق الشرقي وزحل على الأفق الغربي قبل منتصف الليل، مشهدا مثاليا لهواة الفلك.

أواخر ديسمبر اصطفاف الكواكب الختامي

ينتهي العام بظهور المريخ والمشتري وأورانوس وزحل ونبتون معا في سماء الليل، بينما يتحرك القمر بينها، ويستمر الاصطفاف حتى بزوغ الفجر، مع أبرز مشهدين يومي 25 و26 ديسمبر.