جوجل تختبر ميزة استيراد المحادثات إلى Gemini من روبوتات الدردشة الأخرى

كشفت تقارير حديثة أن شركة جوجل تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نقل محادثاتهم من روبوتات الدردشة الأخرى العاملة بالذكاء الاصطناعي إلى منصة Gemini الخاصة بها، في خطوة تهدف إلى تسهيل الانتقال بين خدمات الدردشة وجذب المزيد من المستخدمين.

استيراد المحادثات من منصات منافسة

بحسب موقع Android Authority، ستسمح هذه الميزة باستيراد جميع المحادثات السابقة، بما في ذلك المعلومات والوسائط المشتركة، من روبوتات الدردشة الأخرى مثل ChatGPT وClaude وMicrosoft Copilot.

وقد اكتشف الباحث أليكسي شابانوڤ من TestingCatalog خيارا جديدا بعنوان "استيراد محادثات الذكاء الاصطناعي" في قائمة المرفقات داخل Gemini، مع رسالة منبثقة تشرح كيفية العملية بالتفصيل.

خطوات بسيطة للانتقال

وفقا للرسالة المنبثقة، يمكن للمستخدمين تنزيل محادثاتهم من أي روبوت ذكاء اصطناعي مدعوم واستيرادها مباشرة إلى Gemini باستخدام الخيار المتاح، بينما لم تحدد جوجل بعد برامج الدردشة الآلية التي ستدعمها الميزة أو صيغ تصدير المحادثات المطلوبة.

تحسينات أخرى في Gemini

إلى جانب ميزة استيراد المحادثات، تختبر جوجل إمكانية إنشاء صور بدقة 4K باستخدام Gemini، ضمن ثلاث ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وجعل المنصة أكثر جذبا.

ويشير الخبراء إلى أن Gemini يعد المنتج الأهم لجوجل حاليا، مما يجعل إضافة هذه الميزات خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة المستخدمين والمنافسة مع روبوتات الدردشة الأخرى.

مستقبل الطباعة عبر Gemini

لا تعني الميزة الجديدة إمكانية طباعة الصور مباشرة من تطبيق Gemini، لكن التكامل مع تطبيق صور جوجل يشير إلى أن هذه الإمكانية قد تصبح متاحة في المستقبل القريب، ما يعكس سعي جوجل لتوفير تجربة شاملة للمستخدمين.