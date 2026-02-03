إعلان

أسرار بحيرة "ناترون" التي تحول الحيوانات إلى تماثيل (صور)

كتب : محمود عبدالرحمن

01:43 م 03/02/2026
تعد بحيرة ناترون التي تقع في شمال تنزانيا واحدة من أغرب البيئات الطبيعية في العالم بفضل تركيبها الكيميائي القاسي ومياهها شديدة القلوية التي تصل درجة حموضتها إلى حوالي 10.5، أي ما يقارب درجة قلوية الأمونيا.

وتتميز بحيرة ناترون بتركيبة كيميائية عالية التركيز من الصوديوم والكربونات الذائبة، ما يجعلها غير صالحة لسكن معظم الكائنات الحية.

وأظهرت صور التقطها المصور نيك براندت على ضفاف البحيرة حيوانات نافقت وحفظت بفضل تركيز كربونات الصوديوم، لتبدو كأنها تماثيل طبيعية متكلسة.

وكتب براندت عن اكتشافه: "لقد وجدت بشكل غير متوقع المخلوقات جميع أنواع الطيور والخفافيش جرفتها الأمواج على طول شاطئ بحيرة ناترون لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف ماتت بالضبط".

وتقع البحيرة على طول نظام الصدع الأفريقي الشرقي، وهو حد فاصل بين الصفائح التكتونية المتباعدة، مما ساهم في تكوين البحيرة بفعل العمليات البركانية التي أدت إلى تراكم كميات كبيرة من كربونات الصوديوم والكالسيوم.

وتبقى المواد الكيميائية في البحيرة مركزة على مدار العام لأن البحيرة لا تصب في أي نهر أو بحر، ما يجعل بيئتها صعبة للغاية على الحياة.

قليل من الحيوانات يمكنها البقاء في مثل هذه الظروف، لكن بعض الأنواع تكيفت مع البيئة القاسية، مثل طيور الفلامنجو الصغيرة وسمك البلطي، لتزدهر في البحيرة وحولها.

وتعد بحيرة ناترون أهم مواقع تكاثر الفلامنجو الصغيرة في العالم، حيث يفقس معظم طيور هذا النوع في شرق أفريقيا على ضفاف البحيرة، ويصل عددها إلى ما بين 1.5 و2.5 مليون طائر، أي حوالي 75% من إجمالي أعداد النوع عالميا.

وتتميز أرجل هذه الطيور بجلد سميك يحميها من حروق الماء، وتبني أعشاشها على جزر صغيرة تتشكل في البحيرة خلال موسم الجفاف، ما يحمي صغارها من معظم الحيوانات المفترسة.

إضافة إلى ذلك، تتميز البحيرة بكونها ضحلة ومرتفعة الحرارة، إذ قد تصل درجة حرارة مياهها إلى 60 درجة مئوية خلال أشد فترات السنة حرارة.

ويبلغ عمق البحيرة نحو نصف متر، وعرضها حوالي 15 كيلومترا، وتتغير أبعادها حسب الطقس ومستوى الأمطار، إذ يؤدي انخفاض منسوب المياه، إلى تكاثر الكائنات الدقيقة المحبة للملوحة، بما فيها البكتيريا الزرقاء والطحالب الخضراء المزرقة، التي تلون البحيرة باللون الأحمر وتساهم في إعطاء طيور الفلامنجو الصغيرة لونها الوردي بسبب تغذيتها عليها.

