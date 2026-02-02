اكتشاف مقبرة يعود عمرها إلى 1400 عام جنوب المكسيك

اكتشف علماء الآثار مقبرة تعود لحضارة الزابوتيك ويقدر عمرها بنحو 1,400 عام جنوب المكسيك، إذ وصفت المقبرة المزينة بنقوش دقيقة ومعقدة بأنها "أهم اكتشاف أثري في العقد الماضي".

تفاصيل المقبرة والزخارف المذهلة

وفقا لبيان صادر عن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك (INAH)، تقع المقبرة في مدينة سان بابلو هويتزو بولاية أواكساكا، وقد شيدها شعب الزابوتيك حوالي عام 600 ميلادي، إذ يعلو مدخل حجرة الدفن تمثال لبومة، ويعتقد أن رأس رجل داخل منقار البومة يمثل الشخص المدفون.

وذكرت المعطيات أن الموقع يحتوي على جداريات متعددة الألوان، تحمل رموزا مرتبطة بالسلطة والموت، بينما تظهر جدارية استثنائية في حجرة الدفن موكبًا من الناس يحملون أكياسا من مادة "كوبال"، وهي راتنج يستخدم كبخور خلال الطقوس الدينية.

حراس المقبرة ونقوش المدخل

عند مدخل الحجرة، توجد نقوش لشخصين يحملان قطعًا أثرية، ويعتقد أنهما كانا بمثابة حارسي المقبرة، بحسب INAH. وقد ساعدت هذه التفاصيل على تقديم صورة واضحة عن الطقوس الجنائزية والتنظيم الاجتماعي للزابوتيك.

وسلطت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، الضوء على أهمية الاكتشاف خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه يمثل "أهم اكتشاف أثري في المكسيك خلال العقد الأخير، نظرا لحالة الحفظ الممتازة والمعلومات القيمة التي يقدمها".

وأكدت وزيرة الثقافة، كلوديا كورييل دي إيكازا، أن المقبرة تقدم معلومات استثنائية حول تنظيم الزابوتيك الاجتماعي وطقوسهم الجنائزية ومعتقداتهم.

ويعمل فريق متعدد التخصصات من INAH على حماية الموقع، بما في ذلك تثبيت اللوحات الجدارية التي أصبحت هشة نتيجة تأثير جذور الأشجار والحشرات والتغيرات السريعة في الظروف البيئية، وفقا لما ذكره المعهد.