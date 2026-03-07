حذر فصيل شيعي مسلح اليوم الجمعة من أي محاولة لاستخدام شمال العراق (كردستان) مُنطلقاً لهجومٍ برِّي على إيران، مشيرا إلى أنه سيتصدَّى بحزمٍ ودونَ تردُّد لأيِّ مسعىً لتحويلِ شمال العراق إلى منفذٍ للإلتفافِ على الشعبِ الإيراني.

وقال جواد الطليباوي الناطق العسكري بإسم فصيل عصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي في بيان صحفي: "إنَّ العراقَ الذي قدَّمَ التضحياتِ سيبقى أرضَ العزَّةِ والوفاءِ والكرامة، ولن يكونَ يوماً أرضاً للغدرِ أو مأوًى للمتآمرين".

وتتعرض مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان بشكل شبه يومي إلى هجمات بالطيران المسير والصواريخ من جانب القوات الإيرانية وفصائل المقاومة الإسلامية في العراق.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أجرى إتصالا هاتفيا مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني اليوم وتم التأكيد على رفض الاعتداءات التي تطال عددا من المدن العراقية بما فيها إقليم كردستان العراق وعدم السماح لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا لمهاجمة دول الجوار، ودعم كل الخطوات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.