إعلان

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب في إيران

كتب : د ب أ

12:12 ص 07/03/2026

أنطونيو جوتيريش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنهاء فوري للحرب في إيران.
وقال جوتيريش في بيان صدر في نيويورك اليوم الجمعة: "حان الوقت لوقف القتال والانتقال إلى مفاوضات دبلوماسية جادة."
وأضاف: "جميع الهجمات غير القانونية في الشرق الأوسط وخارجه تتسبب في معاناة وأضرار هائلة للمدنيين في أنحاء المنطقة، وتشكل خطرا جسيما على الاقتصاد العالمي، ولا سيما على الفئات الأكثر ضعفا".
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: "قد يتدهور الوضع إلى ما يتجاوز سيطرة أي طرف. ولا يمكن أن تكون المخاطر أعلى من ذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
رياضة محلية

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
دراما و تليفزيون

الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أخبار المحافظات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
رمضان ستايل

خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
بين عودة "الإمام الغائب والمسيح".. تركي الفيصل يحذر من 3 أجندات ترسم ملامح
شئون عربية و دولية

بين عودة "الإمام الغائب والمسيح".. تركي الفيصل يحذر من 3 أجندات ترسم ملامح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان