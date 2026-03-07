دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنهاء فوري للحرب في إيران.

وقال جوتيريش في بيان صدر في نيويورك اليوم الجمعة: "حان الوقت لوقف القتال والانتقال إلى مفاوضات دبلوماسية جادة."

وأضاف: "جميع الهجمات غير القانونية في الشرق الأوسط وخارجه تتسبب في معاناة وأضرار هائلة للمدنيين في أنحاء المنطقة، وتشكل خطرا جسيما على الاقتصاد العالمي، ولا سيما على الفئات الأكثر ضعفا".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: "قد يتدهور الوضع إلى ما يتجاوز سيطرة أي طرف. ولا يمكن أن تكون المخاطر أعلى من ذلك".