استنفرت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد جهودها، مساء اليوم، إثر وقوع حادث غرق لعامل زراعي داخل إحدى برك الري بمركز الفرافرة.

ودفع مرفق الحماية المدنية بطواقم إنقاذ ومعدات متخصصة إلى موقع البلاغ في محاولة لانتشال الجثمان وتحديد ملابسات الواقعة.

تفاصيل البلاغ والتحرك الأمني

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة الفرافرة عن غرق شخص داخل منشأة زراعية.

وبانتقال القوات إلى موقع الحادث، تبين غرق عامل زراعي في بركة ري زراعية تابعة لمزرعة بمنطقة "سهل بركة" الزراعية الاستثمارية بمركز الفرافرة.

جرى الدفع بمعدات وأفراد تابعين للإنقاذ النهري للبحث عن الضحية وانتشال جثة غريق سقط في أعماق البركة، في ظل ظروف صعبة نظراً لطبيعة تكوين برك الري الزراعية في المناطق الصحراوية.

الإجراءات القانونية والتحريات

بدأت الأجهزة الأمنية في تحرير محضر بالواقعة، فيما جرى العمل على تحديد هوية الغريق بشكل دقيق وإخطار ذويه.

كما أمرت مديرية الأمن، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص الموقع وتحديد ملابسات الواقعة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.