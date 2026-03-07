أفاد مصدر أمني في أربيل، مساء الجمعة، بتعرض فندق لاستهداف بطائرة مسيّرة، وذلك بعد ساعات من تحذير أمريكي من استهداف الفنادق في إقليم كردستان شمالي العراق.

وبحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها وكالة "شفق نيوز" العراقية، فإن الفندق المستهدف هو (أرجان روتانا) ويقع وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، ولم ترد على الفور تقارير عن وجود خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية التي لحقت بالفندق جراء هذا الاستهداف.

ويأتي هذا الهجوم بعد تحذير السفارة الأمريكية في بغداد، مواطنيها المتواجدين في إقليم كردستان، من استهداف الفنادق التي يقطنون فيها بمناطق الإقليم، في حين وضعت لهم مجموعة إجراءات احترازية، وخيارات لمغادرة العراق.