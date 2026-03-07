إعلان

إيران: رغبة ترامب في اختيار المرشد الأعلى تنتهك سيادتنا

كتب : محمود الطوخي

12:41 ص 07/03/2026

المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني

رفض السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أي محاولة دولية للتدخل في شؤون بلاده السياسية، مؤكدا أن اختيار المرشد الأعلى الجديد هو حق أصيل وحصري للشعب الإيراني وحده.

السيادة الوطنية في اختيار المرشد الأعلى الجديد

وانتقد إيرواني في كلمته، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دوره في اختيار المرشد الأعلى الجديد في إيران، مؤكدا أنه يُعد انتهاكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وشدد إيرواني، على أن إيران دولة ذات سيادة ومستقلة، وهي لا تقبل ولن تسمح أبدا لأي قوة أجنبية بالتدخل في قراراتها المصيرية، خاصة ما يتعلق بهيكل القيادة العليا للبلاد.
وأوضح الدبلوماسي الإيراني، أن عملية اختيار المرشد الأعلى الجديد ستتم وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة وبإرادة الشعب الإيراني فقط، بعيدا عن أي إملاءات خارجية.
وجدد إيرواني، التأكيد على أن بلاده لا تسعى إلى الحرب أو التصعيد العسكري، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى أبدا عن سيادتها الوطنية أو حقها في تقرير مستقبلها السياسي في هذه المرحلة الحرجة.

ضحايا الحرب في إيران

وفيما يخص حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، كشف إيرواني أن ما لا يقل عن 1332 مدنيا لقوا حتفهم، بينما أصيب آلاف آخرون بجروح مختلفة منذ بدء العمليات العسكرية المشتركة.
وأكد أن السلطات في طهران تجري حاليا تحقيقات دقيقة في المزاعم المتعلقة بتوجيه ضربات لمواقع غير عسكرية، مشددا على أن هذه الوقائع تزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي المصاحب لعملية اختيار المرشد الأعلى الجديد.

أمير سعيد إيرواني الأمم المتحدة إيران المرشد الإيراني إيران وأمريكا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



