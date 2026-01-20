إعلان

بعد انتهاء الإعفاء الجمركي.. حقيقة ارتفاع أسعار آيفون 10 آلاف جنيه

كتب- محمود الهواري:

02:01 م 20/01/2026 تعديل في 02:12 م
بعد دقائق من إعلان مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارا من الساعة 12 ظهرا غدا الأربعاء، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن زيادة أسعار هواتف آيفون في السوق المصري بمقدار عشرة آلاف جنيه.

هاتف

أسعار هواتف آيفون في مصر

وفور إعلان مصلحة الجمارك، ارتفعت عمليات البحث على أسعار هواتف آيفون في مصر وموديلاتها المختلفة، في ظل توقعات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "تريدلاين" المعتمد من شركة أبل، استقرت أسعار هواتف آيفون كما هي، وجاءت الأسعار الرسمية لسلسلة هواتف آيفون في مصر كالتالي:

سعر آيفون 17 الأساسي

يبدأ سعر النسخة المزودة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من 62,500 جنيه، بينما النسخة بسعة 512 جيجابايت تصل إلى 78,200 جنيه.

سعر آيفون 17 برو

تبدأ النسخة المزودة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من 86,500 جنيه، والنسخة بسعة 512 جيجابايت تباع بسعر 102,200 جنيه، أما النسخة بسعة 1 تيرابايت فتبلغ 117,900 جنيه.

سعر آيفون 17 برو ماكس

النسخة المزودة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت تبدأ من 94,000 جنيه، ونسخة 512 جيجابايت بسعر 109,600 جنيه، والنسخة بسعة 1 تيرابايت تصل إلى 125,200 جنيه، بينما نسخة 2 تيرابايت تباع بسعر 156,500 جنيه.

سعر آيفون إير

النسخة المزودة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت تباع بسعر 79,000 جنيه، والنسخة بسعة 512 جيجابايت بسعر 94,800 جنيه، بينما النسخة بسعة 1 تيرابايت تصل إلى 110,500 جنيه.

وتأتي جميع هواتف آيفون 17 المطروحة في السوق المصري مزودة بالنسخة التقليدية للشريحة، مع إمكانية تفعيل خاصية الشريحة الافتراضية "eSIM".

أسعار آيفون 17 الإعفاء الجمركي سعر هواتف آيفون في مصر أسعار هواتف أيل ارتفاع أسعار هواتف آيفون

