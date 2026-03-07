واجهت شبكة CNN اتهامات بنشر ما وُصف بـ"دعاية مؤيدة للنظام الإيراني" من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما قال مراسل الشبكة إن الحياة اليومية في طهران تبدو مستمرة رغم الحرب الدائرة.

وقال كبير المراسلين الدوليين في الشبكة فريدريك بليتجن خلال تقرير تلفزيوني إن رفوف المتاجر تبدو ممتلئة بالكامل، "حتى بالمواد الطازجة"، بينما كان يحمل كوب قهوة بشكل عابر. وأضاف: "يبدو أن الوقود متوفر بسهولة، ولا ترى أي مستوى من الذعر في أي مكان".

دعاية للنظام

وانتقد ديلان جونسون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الدبلوماسية العامة العالمية، تقرير بليتجن، وذلك أثناء مشاركته مقطعًا مدته 30 ثانية من التقرير.

وكتب على منصة إكس: "يبدو أن CNN أصبحت الآن تقوم بدعاية مباشرة للنظام الإيراني لأن أحدهم أعطى هذا الرجل كوب قهوة". وردّ بليتجن على جونسون قائلاً إنه هو من اشترى القهوة بنفسه.

وتعد CNN حاليًا الوسيلة الإعلامية الأمريكية الوحيدة الموجودة داخل إيران — رغم أن الشبكة أوضحت أن وجودها يتم بإذن من الحكومة الإيرانية.وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لمراسل إذاعة NPR بأنها "تشجع وسائل الإعلام على التحقق من المعلومات مع المصادر الرسمية للحكومة الأمريكية قبل نشرها"، وذلك ردًا على سؤال حول سبب اعتبار التقرير دعاية.

دور الصحافة

من جانبها، ردّت شبكة سي إن إن الأمريكية، على تصريحات المسؤول في إدارة ترامب يوم الجمعة، حيث أكد متحدث باسم الشبكة: "إن دور الصحافة هو الشهادة على الأحداث كما تقع، ونقل ما يراه الصحفيون للجمهور بشكل واقعي، دون أجندة، ومع تقديم السياق".



وأضاف المتحدث: "القدرة على القيام بذلك من داخل إيران وعلى الأرض خلال هذا الصراع أمر ذو أهمية خاصة. فريد بليتجن يقدم رؤى مهمة لجمهور شبكة سي إن إن، إلى جانب تغطيتنا الأوسع التي تتضمن وجهات نظر متعددة من المدنيين وأصوات المعارضة والمسؤولين، بالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الواقع في إيران اليوم".



وتابع: "كل تقرير يتضمن أيضًا إفصاحًا واضحًا بأن الفريق يقوم بالتغطية من داخل إيران بإذن من الحكومة". وفي النشرة الإخبارية للمحلل الإعلامي الرئيسي في سي إن إن براين ستيلتر، وصف الانتقادات بأنها "غير عادلة".



وكتب ستيلتر: "الانتقاد الموجه إلى بليتجن غير عادل، ويعكس جهلًا شائعًا للغاية بالمبادئ الأساسية للصحافة".



وأضاف: "المراسلون الأجانب يريدون الذهاب إلى هناك — كما قالت الحملة التسويقية القديمة لـCNN — ليخبروا بقية العالم بما يحدث. لذلك كان من المفيد سماع بليتجن وهو يتحدث عن الحياة اليومية في محطة وقود على طريق سريع يؤدي إلى طهران".

