حذّرت السلطات الإيرانية مواطنيها، من تصوير مواقع سقوط الصواريخ والضربات في البلاد، قائلة إنه قد يتم التعامل معهم على أنهم "جواسيس للعدو".

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم: "لا ترسلوا الصور إلى الشبكات الفضائية الإرهابية، وإلا سنتعامل معكم بإجراءات صارمة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الحكومية.

وأضاف التقرير الذي نشرته وزارة الاستخبارات الإيرانية أن عددًا صغيرًا ممن وصفتهم بـ"الجواسيس الأمريكيين-الصهاينة" كانوا يصورون المواقع ويرسلونها إلى "شبكات فضائية إرهابية"، مشيرًا إلى أن أنشطة التجسس "تتم مراقبتها".