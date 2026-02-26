إنستجرام يخطر الآباء ببحث أبنائهم عن الانتحار.. ما القصة؟

( أ ب)

قالت شركة إنستجرام اليوم الخميس، إنها ستبدأ في تنبيه الآباء إذا تكرر بحث أطفالهم عن مصطلحات مرتبطة بشكل واضح بالانتحار أو إيذاء النفس.

وستذهب التنبيهات فقط إلى الآباء المسجلين في برنامج الإشراف الأبوي الخاص بإنستجرام. وتقول إنستجرام إنها تمنع بالفعل ظهور هذا المحتوى في نتائج بحث حسابات المراهقين وتوجه الأشخاص إلى خطوط المساعدة بدلاً من ذلك.

ويأتي هذا الإعلان بينما تواجه ركة ميتا محاكمتين بشأن الأضرار التي لحقت بأطفال.

وتشكك محاكمة تجري حاليا في لوس أنجليس فيما إذا كانت منصات ميتا تتعمد تعريض القصر للإدمان والإيذاء. وتسعى محاكمة أخرى في نيو مكسيكو لتحديد ما إذا كانت ميتا قد فشلت في حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على منصاتها.

ورفعت آلاف العائلات ، بالتضامن مع المناطق التعليمية والكيانات الحكومية، دعاوى قضائية ضد ميتا وشركات تواصل اجتماعي أخرى زاعمين أنها تصمم منصاتها عمداً لتتسبب في الإدمان وتفشل في حماية الأطفال من المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب واضطرابات الأكل والانتحار.