آيفون 17.. تعرف على الأسعار المتوقعة قبل الإعلان الرسمي

كتب- محمود الهواري:

يترقب عشاق هواتف آيفون حول العالم غدا الثلاثاء حدث إطلاق سلسلة آيفون 17 الجديدة، وسط توقعات كبيرة بأن تقدم آبل تحسينات تقنية وتصميمية ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتضم السلسلة الجديدة تم أربعة طرازات رئيسية هي: آيفون 17، آيفون 17 Air، آيفون 17 Pro، وآيفون 17 Pro Max، مع اختلافات في السعة التخزينية والأسعار.

الطرز والترقيات المتوقعة

سيشهد طرز Pro تحسينات كبيرة تشمل معالج A19 Bionic، نظام تبريد بغرفة البخار، كاميرا تليفوتوغرافية جديدة، وتصميم جديد للوحدة الخلفية، بينما تأتي جميع الطرز بشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وتقنيات محسنة لكفاءة البطارية والمتانة والأداء.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل لكل الطرز، مع ترقية محتملة للكاميرا الخلفية في الطرازات Pro، بما في ذلك كاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة ميكانيكية في iPhone 17 Pro Max. أما iPhone 17 Air فقد يأتي بشاشة 6.7 بوصة وكاميرا خلفية واحدة أو مزدوجة بدقة 48 و12 ميجابكسل.

من المتوقع أن يشبه iPhone 17 و17 Plus إصدارات iPhone 16 مع تغييرات طفيفة في شكل وحدة الكاميرا الخلفية، بينما ستحتوي طرز Pro على وحدة مستطيلة تمتد بعرض الهاتف لاستيعاب نظام كاميرا محسن، مع خيارات تخزين تتراوح بين 128 جيجابايت و1 تيرابايت، وألوان متنوعة تشمل اللون البرتقالي لطرازات Pro.

معالج iPhone 17

تأتي شريحة A19 للطرازات القياسية وPlus/Air مع تحسينات في الأداء وكفاءة الطاقة، بينما تدعم شريحة A19 Pro لطرازات Pro الألعاب المتقدمة ونظام تبريد بغرفة البخار، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت لتعزيز سرعة الاستجابات وتشغيل أدوات Apple Intelligence.

مواعيد الحجز والإطلاق

من المقرر أن تبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة 12 سبتمبر، على أن يكون الإطلاق الرسمي في 19 سبتمبر.

الأسعار المتوقعة

iPhone 17 القياسي: 799 دولار أمريكي

iPhone 17 Plus أو iPhone 17 Air: 899 دولار أمريكي

iPhone 17 Pro: 999 دولار أمريكي

iPhone 17 Pro Max: 1,199 دولار أمريكي