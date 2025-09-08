بحلول 2030.. سوق الشرائح الإلكترونية eSIM سيتجاوز 3 مليار دولار



وكالات

يشهد سوق الشريحة الإلكترونية eSIM العالمي توسعًا هائلا، إذ تشير التوقعات الحالية إلى أن 1.3 مليار شخص يمتلكون بالفعل هواتف ذكية متوافقة، وهو رقم من المتوقع أن يتجاوز 3 مليارات بحلول عام 2030.

وتشير الأرقام الجديدة الصادرة عن شركة التحليلات CCS Insight إلى أن بطاقات eSIM المخصصة للسفر تحديدًا تُسهم في النمو.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد البطاقات المُجهزة عالميًا من 70 مليونًا في عام 2024 إلى 280 مليونًا بحلول نهاية العقد، وفقا للعربية.

ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية 4.4 مليار دولار، مدفوعةً بتزايد السفر الدولي وزيادة الإلمام بتقنية eSIM.

ويستهدف مزودو الخدمات المتخصصون، مثل "Airalo" و"Holafly"، المسافرين الدوليين بقوة، مقدمين بدائل أقل تكلفة لخطط التجوال التقليدية.

وفي أبريل 2025، أعلنت "Airalo" عن وصول عدد عملائها إلى 20 مليون عميل، مما ضاعف قاعدتها فعليًا في أقل من عام.

في الوقت نفسه، بدأت بعض شركات الطيران وغيرها من الشركات المتخصصة في السفر بتقديم خدمات eSIM الخاصة بها، مما زاد من التحديات التي تواجهها إيرادات التجوال التي كانت آمنة سابقًا لمشغلي الهاتف المحمول.

ولم يستجب سوى عدد قليل من الشركات، بما في ذلك "فودافون" و"أورنج"، بخيارات eSIM مماثلة، إذ يشير المحللون إلى أن المشغلين يجب أن يوازنوا بعناية بين الاستراتيجيات الدفاعية والفرص المتاحة لجذب العملاء الجدد أو المنتهية خدمتهم، والتوسع في بلدان إضافية، وتنويع العروض.

وجدت شركة CCS Insight أن أمريكا الشمالية تتصدر قائمة الدول التي تستخدم بطاقات eSIM للسفر، إذ يستخدم ما يقرب من خُمس الرحلات الدولية بالفعل بطاقات eSIM للسفر.

تشير التوقعات إلى أن هذه النسبة سترتفع إلى 41% بحلول عام 2030، مما يعكس الاستخدام الواسع النطاق للأجهزة التي تدعم eSIM، بما في ذلك أجهزة آيفون التي تدعم eSIM فقط والتي طُرحت منذ عام 2022.

مع اتساع نطاق الاستخدام، من المرجح أن تؤثر خيارات eSIM الأفضل في أوروبا وآسيا، وهما سوقان كبيرتان جدًا، على قرارات الشراء العالمية.

كما أنه مع انتشار بطاقات eSIM، قد تتضاءل الميزة الأولية التي يتمتع بها متخصصو eSIM للسفر، مما يؤدي إلى تسليعها.

يتوقع المحللون توحيدًا وتنويعًا داخل القطاع، حيث يُقلل التشبع من فرص التغيير.

بالنسبة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول العالمية، يُمثل انخفاض رسوم التجوال تهديدًا واضحًا للإيرادات، ولكنه أيضًا فرصة لإعادة النظر في نماذج الأعمال واستكشاف خدمات جديدة في ظل بيئة سريعة التغير.

قال كيستر مان، مدير شؤون المستهلكين والاتصال في "CCS Insight": "تُحدث بطاقات eSIM للسفر ثورة في سوق التجوال التقليدي، فتدفق جهات جديدة، والانخفاض الحاد في الأسعار، والتوجه نحو توفير الخدمات عن بُعد، تُغير طريقة تفكير الناس في الاتصال عند السفر".