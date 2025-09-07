كتب- محمود الهواري:

في قرية بعيدة في تنزانيا، يعيش رجل أثار دهشة الأطباء وأذهل مجتمعه المحلي بعد أن توفي وعاد للحياة ست مرات.

إسماعيل عزيزي صاحب الـ 40 عاما أصبح رمزا للغموض والخوف والعزلة، قصة حياته تتحدى كل ما نعرفه عن الحياة والموت، وتفتح تساؤلات حول الظواهر غير المفسرة، بحسب ما وصفته تقارير صحفية.

إسماعيل عزيزي

وفقا للتقارير، عايش عزيزي سلسلة من الأحداث التي جعلت كل إعلان وفاة له حدثا مثيرا للصدمة لكنه بدلا من أن يُحتفى بقدراته على النجاة، واجه رفضا وخوفا من جيرانه وعائلته، حتى وصل الأمر إلى إضرام النار في منزله بسبب اتهامات السحر والقوى الخارقة.

تلك الاتهامات كانت السبب في أن يعيش عزيزي اليوم وحيدا، يعتمد على الزراعة البسيطة والطبخ والتنظيف لكسب لقمة عيشه.

حوادث إسماعيل عزيزي

أعلن عن وفاة عزيزي لأول مرة إثر حادث عمل خطير، ووضعت جثته في المشرحة استعدادا للجنازة، لكنه استيقظ قبل دفنه ليصدم عائلته الذين اعتقدوا أنه شبح.

بعد ذلك، أصيب بالملاريا وأعلن عن وفاته مجددا بينما كان موضوعا في نعش، ليعود للحياة مرة أخرى وسط صدمة الجميع.

تبع ذلك حادث سيارة عنيف أعلنه الأطباء وفاة دماغية، لكنه استيقظ في المشرحة مجددا، وبعد لدغة ثعبان، بقي ثلاثة أيام في المشرحة قبل أن يستعيد وعيه.

كما تعرض للغرق في حفرة صرف صحي وأعلن عن وفاته، وأخيرا أضرم جيرانه النار في منزله خوفا منه، لكنه نجح في النجاة والهروب إلى الغابة، حيث يعيش الآن بعيدا عن البشر.

على الرغم من كل ما مر به، ظل عزيزي مسالما ولم يؤذِ أحدا، لكنه أصبح منبوذا ويعيش وحيدا في منزل متهالك، ينظر إليه على أنه ملعون أو خالد.

يقول عزيزي: "في كل مرة أموت فيها وأعود، أشعر بغرابة في جسدي، وبدأ الناس يعاملونني كما لو كنت ساحرا".

قصة عزيزي الذي عاد من الموت

يصر عزيزي على أنه لا يتاجر بالسحر ولا يعرف سبب بقائه على قيد الحياة، ورغم تجاربه الستة مع الموت، نصيحته للآخرين هي: "عش حياة هانئة حتى لو واجهتك مشاكل، اجعل الله أولويتك، ولا تؤذ من حولك، لأن ما يحدث أحيانا يكون خارجا عن إرادتهم".