الخسوف الكلي.. ما هو "قمر الدم" الذي تشهده مصر وكيف يمكن مشاهدته؟

02:04 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
تشهد مصر والعديد من دول العالم مساء اليوم الأحد 7 سبتمبر خسوفا كليا للقمر يمكن متابعته من آسيا وأستراليا وأفريقيا وشرق أوروبا، بينما تشاهد دول مثل إسبانيا والنرويج خسوفا جزئيا فقط.

ما هو القمر الدموي؟

يطلق على الخسوف الكلي اسم "القمر الدموي" بسبب لونه الأحمر الداكن، الناتج عن مرور القمر بالكامل في ظل الأرض.

موعد خسوف القمر الكلي

ويحدث ذلك عندما يتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي للأرض، فتمتص الجزيئات الألوان القصيرة مثل الأزرق وتسمح بمرور الأحمر ليضيء القمر.

أماكن مشاهدة خسوف القمر

سيكون الخسوف مرئيا بوضوح في قارات آسيا وأفريقيا وأستراليا وشرق أوروبا، بينما تشاهد مناطق أخرى مثل غرب أوروبا جزءًا من الظاهرة ولمن لا يستطيع الخروج، يمكن متابعة البث المباشر المجاني للحدث عبر الإنترنت.

مراحل خسوف القمر بالتوقيت

تبدأ الظاهرة بدخول القمر في شبه ظل الأرض الساعة 11:28 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:28 بتوقيت غرينتش)، ثم الخسوف الجزئي الساعة 12:27 ظهرًا، وتصل الذروة في الساعة 1:30 مساء حيث يتحول القمر كليا إلى اللون الأحمر لمدة 82 دقيقة تقريبًا، قبل أن ينتهي المشهد تمامًا في الساعة 4:55 مساءً.

هل خسوف القمر يحتاج لنظارات خاصة؟

على عكس كسوف الشمس، يمكن مشاهدة خسوف القمر الكلي بالعين المجردة دون أي أدوات حماية، كما يمكن متابعته باستخدام التلسكوبات والمناظير لظهور تفاصيل أوضح.

