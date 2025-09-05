حقل كونلون الغامض.. اكتشاف ضخم في أعماق المحيط الهادئ

وكالات

أعلن فريق من الباحثين الصينيين عن اكتشاف نظام حراري مائي ضخم في قاع المحيط الهادئ، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة، أطلقوا عليه اسم "كونلون" إذ يعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف قد يساهم في فهم أصول الحياة على الأرض.

ويتكون النظام من نحو 20 حفرة كبيرة، يصل عرض أكبرها إلى 1.8 كيلومتر وعمقها 130 مترا، وتشكل ما يشبه "سرب الأنابيب" الذي يطلق كميات كبيرة من الهيدروجين، حيث يعد هذا الغاز مصدرا رئيسيا للطاقة البيولوجية للكائنات التي تعيش في أعماق البحار.

ويمتد نظام كونلون على مساحة 11 كيلومترا مربعا، ما يجعله أكبر بمئات المرات من حقل "المدينة المفقودة" الأطلسي الشهير، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Science Advances. ويتميز النظام بخصائص جيولوجية فريدة، إذ يعتمد على عملية التحول السربنتيني التي ينتج عنها الهيدروجين عندما يتفاعل ماء البحر مع صخور الوشاح.

ورصد العلماء خلال الاستكشاف مجتمعات بيولوجية مزدهرة تضم أنواعا مثل الروبيان، والكركند القرفصاء، والديدان الأنبوبية، التي تعيش على عملية التخليق الكيميائي بدلا من التمثيل الضوئي، نظرا لغياب ضوء الشمس في هذه الأعماق.

وأشارت القياسات إلى أن كونلون يُنتج أكثر من 5% من إجمالي الهيدروجين غير الحي في المحيطات عالميًا، وهو معدل ضخم لنظام واحد فقط.

ويرجّح الباحثون أن النظام تشكّل عبر مراحل من انفجارات هيدروجينية متتالية أعقبتها عمليات سد طبيعية للشقوق بالمعادن.

ويختلف كونلون عن أنظمة الفوهات البركانية الشائعة في أعماق المحيط، والتي قد تصل حرارتها إلى 400 درجة مئوية، إذ لا تتجاوز حرارة سوائل كونلون 90 درجة مئوية، بينما أن موقعه داخل الصفيحة بعيدا عن حدود الصفائح يجعل الاكتشاف أكثر تفرّدًا.

وصرح البروفيسور ويدونغ صن، المشارك في الدراسة، بأن "الخصائص غير العادية لنظام كونلون، من حجم هائل وتدفق هيدروجين مرتفع وبيئة جيولوجية مميزة، تُظهر أن توليد الهيدروجين يمكن أن يحدث في أماكن غير متوقعة من قاع المحيط".