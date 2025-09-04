بعد عقود من العزلة.. ذوبان أكبر جبل جليدي في العالم

كتب- محمود الهواري:

بعد نحو 40 عاما من انفصاله عن القارة القطبية الجنوبية، يقترب واحد من أضخم الجبال الجليدية في العالم والمعروف باسم A23a من نهايته، بعدما بدأ ينهار بسرعة في مياه أكثر دفئا بالمحيط الأطلسي الجنوبي.

وفقد الجبل الجليدي، الذي كان يزن قبل أشهر أقل بقليل من تريليون طن وتجاوزت مساحته ضعف مساحة لندن الكبرى، أجزاء ضخمة مؤخرا بلغت نحو 400 كيلومتر مربع، فيما تناثرت كتل أصغر لا تزال تشكل خطرا على حركة الملاحة البحرية، بحسب صور أقمار صناعية حللها مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي.

وأكد العالم أندرو مايجرز، من هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي، أن A23a "يتعفن من الداخل" بسبب الحرارة المرتفعة والمياه الدافئة التي لا يمكنه مقاومتها، متوقعا اختفاءه تماما في غضون أسابيع.

يذكر أن A23a انفصل عن الجرف الجليدي عام 1986 وظل عالقا في بحر ويديل لأكثر من ثلاثة عقود، قبل أن يتحرر عام 2020 ويندفع مع التيارات القوية عبر "ممر الجليد" نحو الأطلسي.

وكان قد أثار في مارس الماضي مخاوف من تهديد مستعمرات البطاريق والفقمات قرب جزيرة جورجيا الجنوبية، قبل أن ينفصل عنها ويواصل مساره شمالًا.

ويشير العلماء إلى أن تفكك الجبال الجليدية جزء من دورة طبيعية، لكن تسارع وتيرتها مؤخرا يرتبط على الأرجح بتغير المناخ الناتج عن النشاط البشري.