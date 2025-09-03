كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Redmi 15C 4G في السوق المصري، ليكون أحدث إضافة لسلسلة ريدمي التي اعتاد المستخدمون على توازنها بين السعر والإمكانيات مع التركيز على البطاريات الكبيرة والشاشات المعتمدة.

الهاتف يأتي بشاشة IPS LCD بقياس 6.9 بوصة بدقة HD+ تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 800 شمعة، ويعمل بمعالج Helio G81 Ultra ثماني النواة من ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر مع معالج رسومي Mali-G52 MC2. كما يتوفر بخيارين للتخزين الأول بسعة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام والثاني بسعة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، ويعمل بواجهة HyperOS 2 المبنية على نظام Android 15 مع دعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

وفي ما يتعلق بالكاميرات، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 مدعومة بفلاش LED مزدوج، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، مع دعم تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الهاتف مزود ببطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط إلى جانب الشحن العكسي بقدرة 10 واط عبر منفذ USB Type-C، كما يدعم مستشعر بصمة الإصبع المدمج في زر التشغيل وخاصية الفتح من خلال التعرف على الوجه، ويأتي بمعيار IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء وخامات خلفية من الزجاج أو الجلد مع إطار بلاستيكي، فضلًا عن منفذ سماعات 3.5 ملم.

الهاتف متوفر بأربعة ألوان هي الأزرق والأخضر والبرتقالي والرمادي، وجاءت أسعاره في السوق المصري عند 6200 جنيه لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام، و7000 جنيه لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.