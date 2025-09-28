ما هو نموذج "Manzano" الجديد من آبل لتوليد الصور وفهمها؟

كشفت شركة آبل عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم "Manzano" والذي يعني "شجرة التفاح" بالإسبانية، ويهدف إلى الجمع بين قدرات فهم الصور وتوليدها في وقت واحد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتقليص الفجوة بينها وبين النماذج التجارية المتقدمة مثل GPT-4o وGemini 2.5 Flash من جوجل.

ولم تطرح آبل حتى الآن النموذج الجديد للاستخدام العام ولم توفر نسخة تجريبية له، واكتفت بنشر ورقة بحثية تتضمن صورا منخفضة الدقة لمقارنة أدائه مع نماذج مفتوحة المصدر مثل Deepseek Janus Pro وأنظمة تجارية منافسة.

وتؤكد الشركة أن النماذج المفتوحة المصدر غالبا ما تواجه صعوبة في الجمع بين دقة تحليل الصور وجودة توليدها، وهو ما يسعى Manzano لتجاوزه.

وأوضحت آبل أن معالجة الصور تتطلب عادة تدفقات بيانات متواصلة للفهم، بينما يحتاج التوليد إلى تقسيم الصور إلى رموز منفصلة وهو ما يؤدي إلى تضارب داخلي في النماذج.

وللتغلب على هذه المشكلة طورت الشركة تصميما هجينا يعتمد على مرمّز صور مشترك ينتج نوعين من الرموز، رموز مستمرة مخصصة للفهم والتحليل ورموز منفصلة للتوليد والإخراج، مما يقلل من التعارض بين المهمتين ويمنح النموذج مرونة في التعامل مع النصوص والرسوم المعقدة.

مكونات Manzano

يتألف النموذج من ثلاثة مكونات أساسية هي المرمز الهجين والنموذج اللغوي الموحد ومفكك صور مستقل للإخراج النهائي.

وطورت آبل ثلاث نسخ من مفكك الصور بأحجام مختلفة تدعم دقات تصل إلى 2048 بكسل، ودربت النظام باستخدام مليارات الأزواج من الصور والنصوص ليصل إجمالي البيانات إلى 1.6 تريليون رمز.

وأظهرت اختبارات آبل تفوق Manzano في معايير مثل ScienceQA وMMMU وMathVista خاصة في تحليل الوثائق والرسوم البيانية، إذ أشارت الشركة إلى أن الأداء يتحسن تدريجيا مع زيادة حجم النموذج ليصل إلى 30 مليار معلمة.

قدرات متقدمة في توليد الصور

إلى جانب قدراته في الفهم أظهر Manzano إمكانات قوية في توليد الصور وتنفيذ الأوامر المعقدة ونقل الأنماط الفنية وإجراء تعديلات متنوعة تشمل الإكمال والتوسيع وتقدير العمق، وهو ما يجعله منافسًا للنماذج التجارية في هذا المجال.

ترى آبل أن Manzano يمثل خطوة مهمة في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط بفضل بنيته المعيارية التي تسمح بتحديث المكونات بشكل مستقل والاستفادة من أساليب تدريب متنوعة، بينما تعترف الشركة بتأخر نماذجها عن بعض المنافسين وهو ما دفعها للاعتماد على GPT-5 من OpenAI ضمن مزايا Apple Intelligence في iOS 26.

تقول آبل إن Manzano يعكس تقدما تقنيا بارزا، لكن نجاحه في تقليص اعتماد الشركة على النماذج الخارجية لن يتضح إلا من خلال التحديثات المستقبلية ومدى قدرته على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط.