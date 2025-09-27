6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت في المنزل.. أبعد عنها جهاز الراوتر

محمود الهواري

يلعب جهاز "الراوتر" داخل المنزل دورا محوريا في تحديد جودة الاتصال وسرعة الإنترنت.

وحذر خبراء من وجود عوامل منزلية قد تضعف الإشارة بشكل كبير، وأوصوا باتباع إرشادات معينة للحصول على أفضل أداء ممكن لشبكة الواي فاي، وفقا لما نقله تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أهمية اختيار مكان الراوتر

وضع جهاز الراوتر في الموقع المناسب داخل المنزل يمكن أن يحسن سرعة الإنترنت ومدى وصول الإشارة، إذ قد تتسبب مواد البناء أو الأجهزة المنزلية في إضعاف الإشارة أو حجبها بالكامل.

ستة أشياء يجب إبعاد الراوتر عنها

لتجنب ضعف الشبكة أو انقطاعها، ينصح الخبراء بإبعاد جهاز الواي فاي عن ستة أشياء أساسية:

إطارات السرير المعدنية المتينة.

التركيبات المعدنية والفولاذية مثل وحدات الأفران أو العوارض أو تركيبات الإضاءة.

الثلاجات وأفران الميكروويف.

الخزائن والأرفف المعدنية.

الأبواب والإطارات المعدنية.

المرايا التي تحتوي على معدن أو فولاذ.

لماذا يشكل المعدن عائقا أمام الواي فاي؟

يعد المعدن من أكثر المواد تأثيرًا على إشارة الواي فاي، حيث يعكس الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الجهاز ويمنع مرورها، ما يؤدي إلى تراجع جودة الاتصال أو انقطاعه.

ويؤكد الخبراء أن كثيرا من الأجهزة المنزلية تحتوي على كميات كبيرة من المعدن دون أن يلاحظ المستخدمون ذلك.

الجدران السميكة والخرسانة عدو آخر للإشارة

لا يقتصر ضعف الشبكة على وجود المعادن فقط؛ إذ أن الشرائح المعدنية المدمجة في جدران المنازل أو الخرسانة السميكة والبلاط السيراميكي قد تسبب مشكلات مشابهة، حيث تمنع الإشارة من الانتشار بحرية.

الأجهزة المنزلية التي تمتص الإشارة

أجهزة مثل أفران الميكروويف أو مكبرات الصوت قد تمتص موجات الواي فاي لكونها تستخدم نطاقات ترددية مشابهة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض جودة الإشارة أو تذبذبها.

الموقع الأمثل لوضع الراوتر

ينصح الخبراء بوضع جهاز الواي فاي في منتصف المنزل أو الغرفة، وعلى ارتفاع مناسب عن الأرض، بعيدًا عن الجدران السميكة والزوايا، بما يضمن تغطية متساوية للإشارة في جميع الاتجاهات.