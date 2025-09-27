800 صفحة مُسربة تكشف.. هل تخطط الصين لغزو تايوان بدعم روسي؟

(أ ب)

أشار تحليل لوثائق روسية مسربة أجراه مركز أبحاث في لندن إلى أن روسيا تبيع معدات وتكنولوجيا عسكرية للصين يمكن أن تساعد بكين في الاستعداد لغزو تايوان بقوات محمولة جوا .

وحصل معدو التحليل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن على حوالي 800 صفحة من الوثائق، بما في ذلك عقود وقوائم المعدات التي ستوفرها موسكو إلى بكين، من مجموعة القرصنة الالكترونية "بلاك مون ".

ولم تحدد المجموعة التي سبق أن نشرت بعض الوثائق على الإنترنت هوية أعضائها لكنها وصفت نفسها في بيان بأنها معارضة للحكومات التي تنتهج سياسة خارجية عدوانية.

وأطلع معدو تقرير المعهد الملكي للخدمات المتحدة وكالة أسوشيتد برس (أ ب) على بعض الوثائق، مشيرين إلى أنها تبدو حقيقية على الرغم من أن أجزاء من الوثائق ربما تم حذفها أو تعديلها. ولم تتمكن وكالة (أ ب) من التحقق من صحتها من مصدر مستقل.

وتشير مجموعة الوثائق الروسية المكتملة والتي تبدو في ظاهرها مسودات إلى اجتماعات بين وفود صينية وروسية- بما في ذلك زيارات إلى موسكو-وجداول زمنية للدفع والتسليم لأنظمة المظلات عالية الارتفاع ومركبات الهجوم البرمائية.

وتشير هذه الوثائق إلى أن روسيا بدأت العمل على المنتجات المقرر تسليمها لكنها لا تتضمن أدلة مباشرة من الجانب الصيني على أن بكين دفعت أي أموال أو استلمت أي معدات.

وبينما يزعم معدو التحليل أن هذه المعدات يمكن استخدامها لغزو تايوان، فقد بدأت الصين في عهد شي جين بينج في برنامج تحديث واسع النطاق لقواتها المسلحة بهدف تحويلها إلى جيش "من الطراز العالمي" بحلول عام 2050 .