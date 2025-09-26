مصراوي

توقف تطبيق "Neon" عن العمل بشكل مفاجئ بعد أيام قليلة من إطلاقه وانتشاره السريع، إذ كان يتيح للمستخدمين تسجيل المكالمات الهاتفية مقابل مبالغ مالية وبيع البيانات لشركات الذكاء الاصطناعي.

وكشف موقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا عن ثغرة أمنية بالتطبيق سمحت بالوصول إلى أرقام الهواتف وتسجيلات المكالمات والنصوص المفرغة لأي مستخدم، إذ اكتشف الموقع الثغرة أثناء اختبار قصير للتطبيق يوم الخميس وأبلغ مؤسس التطبيق أليكس كيام بها.

وأعلن كيام وقف خوادم التطبيق بشكل مؤقت وبدء إخطار المستخدمين بالإيقاف، لكنه لم يُفصح لهم عن تفاصيل الثغرة الأمنية.

وأكد في رسالة بريد إلكتروني للعملاء أن خصوصية البيانات هي "أولوية قصوى" وأن التوقف مؤقت لإضافة طبقات أمان جديدة.

كانت خوادم "Neon" تسمح لأي مستخدم مسجّل بالدخول بالوصول إلى بيانات مستخدم آخر بما في ذلك أحدث المكالمات وروابط عامة لملفات صوتية ونصوص المكالمات، ما كشف عن قصور كبير في حماية البيانات.