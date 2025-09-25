أول تعليق من آبل على "خدوش" هواتف سلسلة آيفون 17 الجديدة

علقت شركة "آبل" على العلامات التي لاحظها المستخدمين على الهياكل الخارجية لنماذج هاتفي "آيفون 17 برو" و"آيفون 17 برو ماكس" المعروضة في متاجرها.

وقالت "آبل"، إن هذه العلامات لم تنتج عن عيب في التصميم أو التصنيع، بل عن تلامس الهواتف مع قواعد شحن "MagSafe" المتوفرة للاختبار داخل المتاجر.

جاء ذلك في تصريحات خاصة من الشركة لموقع "9to5Mac" التقني، إذ أكدت الشركة أن هذه الآثار "ليست خدوشا دائمة، بل بقايا مواد تنتقل من قاعدة الشحن إلى الهاتف، ويمكن إزالتها بعملية تنظيف بسيطة".

ذكرت "آبل" أنها تعمل حاليا على معالجة هذه المشكلة في متاجرها حول العالم، مشيرة إلى أن أجهزة أخرى، مثل طراز "آيفون 16"، قد تظهر عليها علامات مشابهة لنفس السبب، مما ينفي أن تكون المشكلة قاصرة على السلسلة الجديدة.